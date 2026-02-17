Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Compromís sí pacta su ausencia en el acto por la Constitución

Acto institucional ‘Nuestra Constitución más longeva’ presididos por los reyes Felipe VI y Letizia.

Acto institucional ‘Nuestra Constitución más longeva’ presididos por los reyes Felipe VI y Letizia. / José Luis Roca

Redacción Levante-EMV

València

La celebración del récord de la Constitución de 1978 como la más longeva de la historia de España no ha contado este miércoles con la presencia de los dos diputados de Compromís. Alberto Ibáñez y Àgueda Micó se han sumado al plante de las formaciones de izquierda y los nacionalistas a la conmemoración al estar presidida por el rey Felipe VI. "Distorsiona el acto", expresó Ibáñez. "No nos representa", añadió Micó, que habló 20 minutos después en la sala de prensa.

En un momento en el que la asistencia a un evento es ya un motivo de debate entre las diferentes alas de la coalición como se ha visto con las citas de Gabriel Rufián y Emilio Delgado o la reconfiguración de los socios minoritarios del Gobierno, Ibáñez y Micó se han puesto en esta ocasión de acuerdo en ejecutar el plante que también han practicado las demás fuerzas del grupo formado por Sumar (incluido el diputado de EU, Nahuel González), Bildu, ERC, Podemos, BNG y Junts.

