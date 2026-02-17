Universidades
Debate electoral en la UV: Los cuatro candidatos miden sus propuestas en el claustro
Ángeles Solanes, Carles Padilla, Juan Luis Gandía y Francisco Ródenas confrontan este martes sus programas ante el máximo órgano de representación antes de la cita con las urnas el 3 de marzo
Ángeles Solanes, Carles Padilla, Juan Luis Gandía y Francisco Ródenas. Son los nombres de los cuatro aspirantes a rector o rectora de la Universitat de València (UV). Este martes los cuatro medirán sus propuestas en la reunión del Claustre para la exposición y debate de los programas de gobierno. Tras meses de movimientos en los pasillos, los más de 50.000 miembros de la comunidad universitaria —entre estudiantes, docentes y personal— verán a los cuatro candidatos medir sus programas electorales para suceder a Mavi Mestre, la primera rectora en los 500 años de historia de la UV.
Ángeles Solanes: modernización y valores
Catedrática de Filosofía del Derecho, Solanes concurre con el aval de su gestión previa en el vicerrectorado de Formación Permanente y Transformación Docente. Su proyecto se fundamenta en la solvencia institucional, proponiendo una modernización de las estructuras docentes que no pierda de vista el compromiso histórico de la UV con la igualdad y la defensa de los derechos humanos.
Carles Padilla: proyección internacional y desburocratización
El docente de Filología Clásica y actual vicerrector de Internacionalización, Carles Padilla, defiende un modelo de "universidad global" plenamente integrada en redes europeas. Uno de sus ejes principales es la denominada "guerra a la paperassa", una apuesta por reducir drásticamente las cargas administrativas para mejorar la salud laboral y la agilidad en la gestión de los campus. Es el único candidato no catedrático.
Juan Luis Gandía: solvencia económica y transferencia
Con un perfil marcadamente gestor, el catedrático de Economía Financiera Juan Luis Gandía pone el foco en la competitividad de la UV frente al auge de las universidades privadas. Su propuesta busca potenciar la transferencia de conocimiento hacia la sociedad y el tejido productivo, integrando herramientas de Inteligencia Artificial para situar a la institución a la vanguardia tecnológica y financiera.
Francisco Ródenas: la alternativa de la transparencia
Bajo el lema "Avancem", el vicedecano de Ciencias Sociales, Francisco Ródenas, se presenta como la opción no continuista de estos comicios. Su programa aboga por una transformación profunda de la gobernanza universitaria, incluyendo medidas de control como una auditoría externa y la implantación de un sistema de monitorización presupuestaria en tiempo real para garantizar la máxima transparencia.
Tras esta cita parlamentaria, la comunidad universitaria tendrá hasta el 3 de marzo para decidir si otorga una mayoría absoluta a alguno de los aspirantes o si, por el contrario, la fragmentación de candidaturas obliga a una segunda vuelta el próximo 12 de marzo entre los dos nombres más votados.
