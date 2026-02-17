La Generalitat vota en contra de prohibir la pesca de la anguila pero no se cierra a medidas de reintroducción

Ya se protege la anguila sin necesidad de prohibir su pesca. Es la postura que ha defendido la Generalitat Valenciana en la reunión que ha mantenido con el Ministerio de Transición Ecológica, en la que el Gobierno ha trasladado a las comunidades su propuesta de declarar a la anguila especie en peligro de extinción dentro del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE). Eso implicaría prohibir su pesca totalmente, un extremo que no han apoyado los responsables de ninguna de las autonomías representadas en el encuentro. La Generalitat ha votado en contra y, según fuentes presentes en la reunión, todas se han abstenido o votado en contra.

Transición Ecológica avanzó su propuesta el pasado 30 de enero, después de que la ministra del ramo, Sara Aagesen, se reuniera con la junta directiva de la organización de cocineros Euro-Toques España, promotores de la campaña 'Angulas, no, gracias' contra el consumo de esta especie.

Desde el Ministerio se subraya que esta iniciativa se apoya en criterios científicos sólidos, en recomendaciones de organismos internacionales y en los compromisos de España en materia de conservación de la biodiversidad, así como en la lucha contra el tráfico ilegal de especies.

En concreto, el gobierno valenciano ha emitido un voto negativo. El director general de Medio Natural y Animal, Luis Gomis, ha abogado en la reunión por compatibilizar el mantenimiento de una actividad tradicional con la conservación de ejemplares de la especie, clave también en la elaboración de platos tradicionales de la gastronomía valenciana”. Como productores tradicionales de all i pebre los valencianos somos, dice Gomis, “los primeros interesados en su supervivencia”.

Ejemplar de anguila europea. / Redacción Levante-EMV

“No se cazan angulas”

Asimismo, desde la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente recuerdan que ya se han implementado diferentes medidas para limitar la pesca de la anguila en el entorno de l'Albufera. En este sentido, añaden que tan solo se cazan ejemplares adultos y no angulas.

Además, en la actualidad no está permitida la pesca a particulares y únicamente la Cofradía de pescadores de El Palmar cuenta con la autorización para poder realizar capturas. Desde la Conselleria explican que, de esta Cofradía, pesca medio centenar de personas. Fuentes del departamento que dirige Vicente Martínez Mus aseguran que, además, los pescadores ayudan a realizar una labor ecológica, porque ayudan a eliminar especies invasoras como la carpa o el cangrejo azul. “Si no tienen el incentivo de cazar la anguila se pondría en juego su supervivencia y el control de otras especies invasoras”, dicen.

Abiertos a medidas de potenciación

“Esperamos que el Gobierno, visto que no ha recabado el apoyo de ninguna comunidad autónoma, reconsidere su posición y no aplique la medida de manera unilateral”, indica el director general. Pero desde la Conselleria explican que el voto negativo no implica la negación a adoptar otro tipo de medidas. De hecho, algunas alternativas se han planteado en la propia reunión con el Ministerio: la cría de la anguila en piscifactorías para su reintroducción, la mejora de los entornos o planes específicos territorializados para la promoción de la especie en diferentes zonas.

Además, apuestan porque las medidas que se adopten se tomen a nivel europeo. “Creemos que lo conveniente es pactar medidas a nivel de la Unión Europea para no generar competencia desleal”, zanja Gomis.