“El gran asunto hoy es el proyecto autoritario que quiere cambiar el mundo y aquí estamos con si Felipe es de izquierdas o de derechas”

El subdirector de Levante-EMV, Alfons Garcia, inicia su videoanálisis de esta semana manifestando su envidia por la gestión de la emergencia por las últimas lluvias en la sierra de Cádiz “con coordinación entre las distintas instituciones, a pesar de ser de distintos partidos; con el presidente autonómico en el lugar de la desgracia desde el primer minuto y al lado de las víctimas después. Todo tan distinto a Valencia”. “Toda una lección”, señala el periodista, que también considera este caso un “antídoto de la política destructiva, esa que nos corroe cada día y que gira sobre la extrema derecha. Es ella la que domina el debate”, sentencia.

Al respecto, Alfons Garcia subraya que este movimiento ultra “tiene todo el apoyo (moral y económico) del Gobierno de Donald Trump. Lo vemos estos días con el abrazo de sus enviados a Viktor Orban y a la ultraderecha alemana”.

“Hay un proyecto global autoritario y populista que no se esconde y que quiere cambiar el orden que ha construido el mundo tal como lo hemos conocido. Ese es el gran asunto hoy, mientras damos vueltas al feminismo de Guardiola, a la última salida de tono de Díaz Ayuso y a si Felipe González es socialista o de derechas”, afirma Garcia.

El subdirector compara la situación actual con la de las últimas elecciones de la II República, con Peset Aleixandre y Luis Lucia como grandes protagonistas en Valencia, y se refiere también en el videoanálisis a Compromís y los proyectos de reorganización de los grupos a la izquierda del PSOE.