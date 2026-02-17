El horario de los conductores de altos cargos se atraganta en cinco conselleries

Cuánto y hasta cuándo han de trabajar los conductores de los altos cargos de la Generalitat se ha convertido en un nuevo lío sindical para el Consell. O mejor dicho, para cinco de sus conselleries. Porque aunque no dan declaraciones, ni firman decretos, ni autorizan gastos extraordinarios, quien lleva el vehículo en el que se sientan los responsables de hacer todo lo anterior también forma parte de la actividad política y aunque esta no tenga oficialmente horarios, quienes prestan sus servicios para que la rueda siga girando sí quieren tenerlos y he ahí el choque en cinco departamentos.

Lo denuncia este martes UGT Serveis Públics del País Valencià que ha cargado contra la "falta de negociación real de las jornadas y horarios" del personal conductor de la Generalitat, especialmente en las conselleries "de mayor rango político", así como el grave deterioro del parque móvil con el que se prestan estos servicios. El sindicato recuerda que el Decreto 42/2019 obliga a aprobar las jornadas y horarios especiales previa negociación con las organizaciones sindicales y con carácter anual, algo que no se está cumpliendo.

Según expresan fuentes del sindicato, tras meses de escritos y requerimientos, solo se han podido negociar los horarios de 2026 en siete departamentos (Economía, Servicios Sociales, Justicia, Industria y Educación, Emergencias y Agricultura), si bien únicamente en los cinco primeros departamentos estos horarios han podido ser ratificados. En las conselleries de Emergencias y Agricultura las propuestas se han impuesto unilateralmente con el argumento de falta de personal.

La situación, alerta, es "aún más grave" en las conselleries de máximo rango, que siguen sin sentarse a negociar con la parte social. Presidencia de la Generalitat; la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad; la Vicepresidencia Segunda y Consellería de Presidencia; la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación; y la Conselleria de Sanidad continúan sin convocar a UGT para acordar los horarios del personal conductor, pese a ser los departamentos con mayor exposición pública y mayor uso de estos servicios.

Problema parque móvil

“Estamos ante un colectivo invisible que sostiene la agenda institucional y los desplazamientos de los máximos responsables políticos, así como del personal técnico, pero que sufre maltrato institucional, falta de negociación y un deterioro continuo de sus medios de trabajo”, señala Francisco Chapa Nebreda, responsable del Departamento de Conductores de UGT Serveis Públics GVA, quien advierte de que el sindicato seguirá reclamando soluciones y no descarta nuevas medidas de presión si la situación no cambia.

A esta falta de negociación se suma una merma "muy preocupante" del parque móvil. En los últimos años, la combinación de un mantenimiento insuficiente y los daños causados por episodios de DANA ha dejado a la Generalitat con unos 85 vehículos, de los cuales alrededor de una veintena están inmovilizados por falta de mantenimiento. Esto implica que casi una cuarta parte de la flota no puede utilizarse. Actualmente, la distribución es de tres coches por conselleria y un coche específico para cada conseller o consellera, lo que provoca que no haya vehículos suficientes para cubrir todos los servicios.

Compensar jornadas extra

UGT alerta de que este déficit más allá de afectar a los desplazamientos de altos cargos, tiene afectación en el trabajo del personal técnico —inspectores y profesionales que atienden, por ejemplo, a menores— que se ve obligado a utilizar vehículos pequeños o a reorganizar su actividad ante la falta de medios, con el consiguiente perjuicio para la calidad del servicio público. El sindicato recuerda, además, que siguen sin actualizarse las instrucciones específicas del colectivo, firmadas en 2017, pese a que el acuerdo preveía una comisión de seguimiento que nunca se ha reunido.

Esto se traduce en criterios dispares entre conselleries a la hora de compensar jornadas extraordinarias —en algunos casos con dinero, en otros con horas y, en otros, ni una cosa ni otra por falta de personal suficiente— y en un protocolo de condiciones meteorológicas adversas claramente desfasado, a pesar de que son los conductores quienes asumen el riesgo para garantizar la presencia de los responsables públicos en situaciones de emergencia.

Ante esta situación, UGT Serveis Públics PV exige la negociación inmediata de las jornadas y horarios de todo el personal conductor en todas las conselleries, la actualización urgente de las instrucciones específicas del colectivo, que incluya un protocolo adecuado para condiciones meteorológicas adversas. Por otro lado, pide la unificación de criterios de funcionamiento y de compensación de las jornadas extraordinarias para que los derechos de los conductores sean los mismos en cualquier conselleria y, por último, un plan de choque para el mantenimiento y la renovación del parque móvil, que permita recuperar los vehículos inmovilizados y dimensionar la flota a las necesidades reales de la Generalitat.