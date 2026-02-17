IA, austeridad, economía y bienestar: los cuatro ejes hacia el Rectorado de la UV

El Aula Magna de la Facultad de Medicina se convirtió este 17 de febrero en el epicentro del futuro de la Universitat de València (UV). Bajo la mirada de los retratos de antiguos decanos, los cuatro aspirantes al Rectorado —Francisco Ródenas, Carles Padilla, Juan Luis Gandía y Ángeles Solanes— protagonizaron un debate marcado por la cordialidad, pero que no ocultó las profundas diferencias estratégicas sobre cómo debe navegar la UV en un contexto de cambio tecnológico y exigencia social. El ambiente, cargado de una expectación contenida, reflejó la importancia de una cita que definirá el rumbo de la institución para los próximos seis años.

Solanes: Solvencia, bienestar y proyección global

Ángeles Solanes, la última en intervenir según el sorteo, desplegó un programa ambicioso resumido en 1.146 medidas concretas. Su propuesta huye del pesimismo y apuesta por una UV que "vaya a más". Destacó la creación de un vicerrectorado inédito de "Salud y Bienestar", enfocado en que trabajar y estudiar en la universidad sea, en sus palabras, "hacerlo a gusto". Solanes puso el foco en la calidad de vida en los campus, prometiendo mejores espacios para profesorado y estudiantado y una simplificación administrativa que alivie la carga burocrática de los docentes y el personal de administración.

La candidata también elevó la mirada hacia el escenario internacional, defendiendo una universidad comprometida con la cooperación en zonas de conflicto como Palestina, Ucrania o Afganistán. En el plano medioambiental, marcó un hito: una UV alimentada al 100% por energías renovables para el año 2035. Ante las preguntas sobre la viabilidad de nuevos edificios para Periodismo o Veterinaria, Solanes apeló a su "equipo de solvencia contrastada" y a un liderazgo "detallista y aplicable", asegurando que su programa no es un deseo, sino una hoja de ruta con financiación prevista para potenciar todos los campus por igual.

Aula Magna de la facultad de Medicina. / Miguel Ángel Montesinos

Gandía: El rigor del dato y la gestión responsable

Juan Luis Gandía aportó el contrapunto técnico y pragmático al debate. Con un discurso trufado de referencias económicas, se presentó como el garante de una gestión responsable y con "los números en la mano". Para Gandía, la ambición de la UV debe estar siempre respaldada por una sostenibilidad financiera rigurosa; de lo contrario, las promesas se convierten en papel mojado. Su análisis, frío y analítico, se centró en la optimización de los recursos existentes y en una planificación presupuestaria que no deje lugar a la improvisación.

Durante su intervención, Gandía defendió una universidad que sea capaz de cumplir con sus compromisos sin poner en riesgo su estabilidad a largo plazo. Aunque su programa es menos dado a los grandes titulares, caló entre los sectores que ven con preocupación la financiación universitaria. Su mensaje fue claro: solo desde una administración pulcra y profesional se pueden mantener los estándares de calidad que la UV ostenta en los rankings internacionales. Fue, en esencia, la defensa del gestor frente al político, apelando a la confianza de quienes priorizan la solvencia administrativa por encima de las "promesas vacías".

Padilla: Austeridad en la cima y reforma democrática

Carles Padilla, por su parte, centró su mensaje en una regeneración que empieza por el propio despacho del Rector. Su propuesta de reducir el presupuesto destinado al equipo de dirección para derivar esos fondos a la contratación de investigadores fue uno de los momentos más comentados de la sesión. Padilla busca un cambio de paradigma en la gobernanza, abogando por una modificación en la ponderación del voto para que sea "más justa" y acorde a la realidad actual de la comunidad universitaria, especialmente tras la implementación de la LOSU.

El candidato subrayó que su proyecto representa el cambio frente al inmovilismo, apelando a una base docente e investigadora que reclama mayor protagonismo en la toma de decisiones. Padilla utilizó un tono pausado pero crítico, sugiriendo que la UV necesita una oxigenación en sus estructuras de poder. Su enfoque se aleja de las grandes infraestructuras para centrarse en el capital humano, prometiendo una gestión donde el ahorro en la cúspide institucional se traduzca en oportunidades directas para los jóvenes investigadores que hoy sufren la precariedad del sistema.

Ródenas: IA soberana e independencia

Francisco Ródenas abrió fuego con un discurso que buscó distanciarse de los "gobiernos anteriores", posicionándose como el único candidato "creíble e independiente". Su apuesta más novedosa gira en torno a la soberanía tecnológica: la creación de una plataforma de Inteligencia Artificial propia, con código auditado y, por encima de todo, en valenciano. Para Ródenas, la IA no es una opción, sino una urgencia que requiere una "Oficina de Impacto Algorítmico" para proteger a las personas antes de cualquier despliegue.

En su intervención destacó la necesidad de democratizar el conocimiento digital mediante cursos masivos de IA en los primeros 100 días de mandato. No todo fue tecnología; el candidato puso sobre la mesa una medida de impacto social inmediato: una partida de 2 millones de euros en becas de emergencia para garantizar que ningún estudiante abandone las aulas por falta de recursos. Con un tono firme, Ródenas prometió una auditoría total de los campus en su primer trimestre para sacar a la luz las brechas salariales y de liderazgo que aún persisten en la institución.

Hacia las urnas

El debate concluyó con un apretón de manos colectivo que cerró una jornada de alto voltaje dialéctico pero exquisito respeto. Las cartas están sobre la mesa: la apuesta tecnológica de Ródenas, el giro democrático de Padilla, la solvencia económica de Gandía y el bienestar expansivo de Solanes. La comunidad universitaria decidirá el próximo 3 de marzo.