La jueza pide al chófer de Mazón las llamadas del 29-O para saber cuándo pidieron recogerle

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha requerido al conductor que ese día prestó servicio al entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, que aporte la factura del teléfono con el que llamó a uno de los escoltas del exjefe del Consell. En una providencia de este martes, la magistrada plantea al conductor si puede aportar esta documentación de forma voluntaria en la declaración que realizará como testigo el próximo 20 de febrero.

Esta petición se produce después de que uno de los escoltas que el día de la dana estuvo al servicio de Mazón afirmara en su declaración como testigo en la causa que sobre las 19.30 horas recibió una llamada del chófer del entonces president para avisarle de que le habían pedido que lo recogiera para acudir al Cecopi. El escolta aseguró en esa declaración que el entonces máximo responsable de la Generalitat no llegó al Palau hasta las 19.45 o 19.50 horas tras varias horas de comida con la comunicadora Maribel Vilaplana.

Con este requerimiento, la jueza quiere que el letrado de la administración de justicia haga constar documentalmente, mediante la oportuna diligencia de cotejo, la hora concreta a la que se hizo esa llamada. Esta llamada supondría conocer cuándo se activó el aviso para que el expresident acudiera al Cecopi que estaba reunido en el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana desde las 17 horas con la entonces consellera de Justicia, Salomé Pradas, al frente.

El pasado mes de enero la jueza puso fecha a la declaración como testigo del chófer de Mazón el 29-O. Será el próximo 20 de febrero, antes que el asesor Josep Lanuza y su jefa de prensa, Maite Gómez, las dos personas con las que llegó al Cecopi el día de la emergencia que están citados para el 23 y el 27 de febrero.

Más testigos

Por otra parte, la magistrada pide volver a citar como testigo una operadora de comunicación de Emergencias; y solicita también que testifique una coordinadora de prevención de incendios forestales que el 29 de octubre estuvo en la sala de emergencias del Centro de Coordinación de Emergencias de L'́Eliana desde las 8.00 horas a las 20.00 horas. Asimismo, pide citar como testigos a la directora del Centre de día Lloc del Mayor, de Picanya, así como a otras personas.

Por otra parte, en una diligencia de ordenación, la jueza cita a varios testigos: dos peritos el 23 de marzo; un testigo el 25; un operario adscrito al servicio de explotación de la Presa de Buseo (26); un bombero forestal (30) y una testigo (1 de abril).