Llorca tiene atascados más de mil millones de fondos europeos para vivienda, colegios y depuradoras, sin ejecutar

Las respuestas que el conseller de Presidencia, José Luis Díez, ha remitido a la diputada socialista Cristina Martínez en relación a la ejecución de las líneas de presupuesto financiadas por la Unión Europea a través de los fondos estructurales Feder, FSE+ y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia(MRR) dejan ver un nivel de ejecución preocupante, con algunas líneas que caducarán este 2026. En suma, más de mil millones de euros de proyectos relacionados con infraestructuras de la dana, el sistema de saneamiento y la vivienda que se han quedado sin gastar.

El dato más actualizado del que dispone el Consell, correspondiente a septiembre de 2025, y facilitado a la oposición sitúa en un escaso 33,8% el nivel de ejecución en 2025 de los proyectos financiados con los fondos Feder. De un presupuesto de 453 millones de euro para este año se han gastado realmente 153, quedan así por ejecutar más de 300 millones. Apenas un tercio del total de estos fondos estructurales Feder, de carácter plurianual 2021-2027, que a lo largo del periodo, que también corresponde a la gestión del anterior gobierno del Botànic, y con un gasto programado de 919 millones se ha ejecutado en un 55,6%.

Entre los proyectos más llamativos que se le atragantaron al Consell de Mazón y que hereda el nuevo Consell de Llorca, que tomó posesión el pasado 3 de diciembre, se incluye, en plena crisis por el caos del transporte metropolitano, con atascos, masificación de los convoyes y frecuencias poco operativas por largas, la digitalización del sistema de comunicación e información ferroviaria, con un presupuesto comprometido de 1,9 millones de euros de los que solo se han ejecutado 221.000 euros.

Tampoco arroja buenos datos la línea destinada a la reparación, reconstrucción y equipamientos en centros educativos afectados por la dana, con 30,3 millones de euros presupuestados de los que se han gastado 9.683 euros, una cantidad testimonial. Para la reforma, construcción y adaptación de infraestructuras sanitarias vulnerables se presupuestaron el año pasado 4,7 millones de euros, sin embargo, apenas se gastaron 300.000 euros.

El bajo nivel de ejecución de los fondos Feder, como también ha ocurrido con el presupuesto dana del Consell, que el año pasado dejó sin ejecutar el 40% (843 millones de euros), denotan una incapacidad de gestión del dinero y las inversiones que podría estar vinculada a la falta de personal para tramitar los fondos. Como informó Levante-EMV, el Consell actual ha decidido prorrogar y ampliar los contratos de los funcionarios “de élite” contratados por el Botànic para la gestión de los fondos europeos. El 40% de las plazas están sin cubrir.

Centros tecnológicos a cero

La llamada cuarta revolución industrial apoyada en las empresas de base tecnológica y la IA es un proceso en el están inmersos los países europeos, sin embargo, las inversiones públicas no están llegando en la Comunitat o no todas las que deberían al menos. De los 17,5 millones de euros de los fondos Feder presupuestas en 2025 para proyectos de I+D en centros tecnológicos de la Comunitat en colaboración con empresas en los ámbitos de especialización inteligente, se han ejecutado otros cero euros. La implantación de nuevas tecnologías también se ve damnificada por la lentitud en la tramitación de las inversiones. Entre las partidas a cero de ejecución se encuentra la de proyectos de innovación para la competitividad empresarial con 12,5 millones de euros, una de las partidas más importantes y los proyectos de I+D empresarial, con siete millones de euros que también está a cero.

La dana causó importantes desperfectos por la acumulación de lodos en los sistemas de saneamientos, alcantarillado y depuración de aguas. Entre las infraestructuras que había previstas para 2025 con cargo a la financiación Feder se incluye la construcción de nuevas Estaciones Depuradoras (EDAR) en Cheste-Chiva, Almoradí y Sagunt con 32,1 millones de euros, de las que se han ejecutado apenas 4,3 millones de euros.

Una de las partidas a financiar con fondos Feder es la de reparación de cauces en entornos urbanos “Restore” que incluye actuaciones para mejorar la resiliencia, prevención y adaptación al cambio climático. Entre las medida que se incluyen en esta línea está la mejora de la red de emergencias de la Comunitat Valencia con el objetivo de crear un sistema de alertas frente a catástrofes. Esta línea tenían un presupuesto inicial previstos de 14,4 millones de los que se han ejecutado 2,7.

En suma más de 300 millones de euros de Fondos Feder que se quedaron sin gastar en 2025, a los que se suman otros 142 del Fondo Social (que incluyen 1,2 millones de euros de becas de FP y 7,9 millones para contratación o entidades locales de personas de difícil inserción) y otros 586 del Mecanismo de Resilicencia (MRR). En total 1.029 millones de euros que se quedaron sin ejecutar en 2025. De estos la mitad están en riesgo porque se exige un plazo de ejecución que concluye a lo largo de este año. Dentro de los proyectos del MRR que se podrían quedar sin financiación se incluyen más de 60 proyectos de las consellerias de Agricultura, Medio Ambiente, Emergencias, Transformación Digital, Educación y Cultura, sin embargo, la que mayor atasco acumula es la de Igualdad y Vivienda. Los porcentajes de ejecución dentro del área que gestionan Susana Camarero son de las más bajas, también de las más altas en términos absolutos. Del programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales con 192 millones de euros se han gastado apenas 17 (un 8,7%). Menos porcentaje de ejecución deja el nuevo programa de fomento de vivienda de alquiler asequible con 91 millones de euros de los que se han ejecutado solo 4,7 (un 5,2%).

Uno de los porcentajes más altos de ejecución se lo llevan las ayudas para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones, libre de los coches más contaminantes. Para la implantación de las ZBE había dos partidas de 31,2 millones por un lado y 15,8 por otro. De la primera se ha ejecutado el 56% y de la segunda casi el cien por cien.