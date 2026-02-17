Llorca ultima la presentación de la oficina antiokupas en otro guiño a Vox

Con la crisis de la vivienda en su punto más candente, el Consell de Juanfran Pérez Llorca presentará pronto una de sus medidas estrella orientadas a abordar el problema: una oficina ‘antiokupación’. Esta iniciativa se incluyó en el paquete de enmiendas que Vox impuso hace casi un año a un necesitado Carlos Mazón, dentro de la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2025. El entonces jefe del Consell, de hecho, presentó un ambicioso plan integral contra la ocupación ilegal, que incluía hasta tratamiento psicológico para las víctimas de una lacra que genera al año unas 16.000 denuncias, entre allanamiento y usurpación de inmuebles, según el Ministerio del Interior, es decir, que afecta al 0,06 % del parque de viviendas.

Sobre este asunto, precisamente, el fiscal superior de la Comunitat Valenciana, José Francisco Ortiz, apuntaba este lunes que los "números objetivos" de la última memoria (2024) reflejan "un muy leve aumento en alguna de las provincias o el mantenimiento del mismo número" que el año anterior. También desvincula la ‘okupación’ de la inmigración e incide en que es una cuestión "muy compleja" que responde a "muchísimos factores". El Ayuntamiento de Valencia ya abrió en 2025 su propio departamento contra la ocupación ilegal de viviendas, que atendió en sus cuatro primeros meses de actividad dos actuaciones al mes de media.

Desde la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda que dirige Susana Camarero señalaban ayer que pronto se va a realizar una presentación de la nueva oficina autonómica. La noticia llega después de conocerse el cese de Alfonso Montesinos de Miguel como asesor de asuntos generales de la consellera. Montesinos tenía el encargo de poner en marcha todo la estructura de esta oficina, en colaboración con la Conselleria de Justicia e Interior. Una vez concluido ese trabajo, ha dejado su puesto.

El movimiento ha sorprendido, toda vez que este asesor es hermano de la diputada alicantina Macarena Montesinos, madrina política de Carlos Mazón. Éste se incorporó a sus tareas de asesor el pasado 14 de abril. Han sido diez meses en el cargo, y no ha trascendido por ahora nuevo destino.

La familia Montesinos lleva vinculada al PP desde hace décadas. Su hermana, Macarena Montesinos, es diputada en el Congreso desde 2004 con una breve interrupción entre 2016 y 2019. Es una de las diputadas más cercanas a Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, ya que ejerce como secretaria general del partido en el Congreso y también como coordinadora de comisiones de su partido en la misma cámara. Es hija, a su vez, de Juan Antonio Montesinos, fundador de Alianza Popular, referente de esta formación en la provincia de Alicante y fallecido en 2014. Montesinos fue, de hecho diputado en el Congreso por esta demarcación entre 1982 y 1991.