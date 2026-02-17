Pérez Llorca anuncia más controles y arraigo local para acceder a las VPP tras el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante

La Generalitat trata de fijar una respuesta política al escándalo de las viviendas protegidas adjudicadas en Alicante. El presidente, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado este martes que, en la tramitación de la Ley de Simplificación Administrativa, “se incluirá una enmienda a la normativa actual que va a reforzar los controles en el reparto de Viviendas de Protección Pública que garantice su correcta adjudicación y uso”.

El mensaje llega con el caso de la promoción Residencial Les Naus en el centro del debate público, después de que se conociera que entre los adjudicatarios figuran cargos y personal vinculados al Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat y de que el asunto haya escalado a Fiscalía.

Según ha explicado el jefe del Consell, la modificación anunciada pretende fortalecer la publicidad, la transparencia y los controles en los procesos de adjudicación. A la vez, incorpora un criterio con impacto directo en el acceso a estas viviendas, el arraigo del solicitante.

La Generalitat sostiene que, “atendiendo la petición de los alcaldes”, se incluirá el arraigo como elemento de baremación, de manera que “se dará prioridad a los vecinos para acceder a una casa de protección pública en su municipio”.

El anuncio se produce en la víspera de una sesión clave en el parlamento autonómico. Este miércoles se debate en las Cortes el caso de Alicante y el jueves se vota la creación de una comisión de investigación, en una tramitación en la que el papel de Vox puede resultar determinante. La votación llega con la mirada puesta en el alcance de la investigación, el calendario de trabajo y las comparecencias que se pongan encima de la mesa.

Debemos actuar con determinación para garantizar arraigo e igualdad de oportunidades Juanfran Pérez Llorca — Presidente de la Generalitat

En paralelo, en el Ayuntamiento de Alicante ya se aprobó por unanimidad una comisión municipal, pendiente de convocatoria, mientras la oposición mantiene registrada para el pleno del 26 de febrero una reprobación y una petición formal de dimisión del alcalde, Luis Barcala.

Pérez Llorca ha enmarcado su anuncio en el diagnóstico de que la vivienda se ha convertido en la principal preocupación ciudadana, especialmente entre los jóvenes. “Es una obligación moral y política actuar con determinación, firmeza, responsabilidad y realismo para garantizar estabilidad, arraigo e igualdad de oportunidades para todos los vecinos de la Comunidad Valenciana”, ha afirmado.

En ese mismo discurso, ha puesto en valor las iniciativas de la Generalitat para facilitar el acceso a un inmueble, citando el Plan Vive, las ayudas al alquiler, el Bono Joven y las subvenciones a ayuntamientos y particulares en el marco de programas de regeneración urbana y rehabilitación.

El jefe del Consell asegura que para estas líneas se están destinando “más de 304 millones de euros” dentro de los presupuestos actualmente en vigor, con el objetivo de mantener medidas sociales y reforzar mecanismos de ayuda a colectivos vulnerables y a quienes se ven más afectados por el encarecimiento del mercado inmobiliario.

El Plan Vive impulsa vivienda protegida con colaboración público-privada y resultados a futuro Juanfran Pérez Llorca — Presidente de la Generalitat

Sobre el Plan Vive, el presidente ha defendido que “es un ejemplo de colaboración público-privada” y ha añadido que “debemos desarrollar una política útil y real cuyos resultados se vean a futuro”. Según los datos difundidos por la Generalitat, al Plan Vive se han sumado 319 ayuntamientos y se han impulsado más de 4.800 viviendas de protección pública.

La enmienda anunciada a la Ley de Simplificación se presenta, por ahora, como un compromiso pendiente de tramitación parlamentaria y de concreción en el articulado. Pérez Llorca ha señalado que están “desarrollando una política integral compuesta por acciones en materia fiscal, normativa y simplificación administrativa que garantice la seguridad jurídica y actúe como incentivo”.

Noticias relacionadas

El debate y la votación de este miércoles en las Cortes marcarán, en todo caso, el pulso político sobre el caso Les Naus y sobre el modelo de adjudicación de las VPP.