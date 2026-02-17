Pilar Bernabé acusa a Feijóo que "poner en su mesilla" el ideario ultra de Vox

La secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de haber puesto "en su mesilla de noche el ideario ultra como hoja de ruta a seguir", después de que la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, haya dicho que el feminismo que defiende es el de Vox. En declaraciones a los periodistas tras presidir un minuto de silencio en señal de condena al último asesinato machista, Bernabé ha señalado que las declaraciones de Guardiola responden claramente a lo dicho por Feijóo de que "se iba a ocupar personalmente de los pactos con Vox".

"El señor Feijóo se ha puesto en su mesilla de noche el ideario ultra como hoja de ruta para seguir", ha dicho, y cree que lo está haciendo con todas las políticas, pero "especialmente con las políticas de igualdad y con las políticas de las mujeres". Para la también delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, "el Partido Popular es un peligro para las mujeres" pues "aspira a gobernar en todas las comunidades autónomas con el ideario ultra que está cogiendo y asumiendo como propio".

Bernabé ha dicho: "Todos sabemos que para Vox, esas políticas ultras que vienen del otro lado del Atlántico, de Trump, son una inspiración", pero ha apuntado que "ahora resulta que para el Partido Popular la inspiración es Vox". Ha afirmado que le parece "terrible" y un "absoluto despropósito" la actitud del PP, y ha defendido las políticas que está ejerciendo el Gobierno de España en materia de igualdad. "Este país es el país que más está creciendo en materia de igualdad", ha asegurado.

Leyes de igualdad en el punto de mira

La dirigente socialista ha destacado que Vox ha pedido a Guardiola que si quiere ir a pactos tendrá que derogar todas las leyes que tiene marcha que promueven la igualdad, y se ha preguntado si "eso es lo que va a hacer el señor Feijóo aspirando a gobernar este país: derogar todas las leyes de igualdad de las mujeres". "¿Eso es lo que le va a pedir el señor Abascal al señor Feijóo, que derogue todas las leyes de igualdad de este país?, ¿A eso es a lo que está dispuesto el señor Feijóo, que ya le ha obligado a la señora Guardiola a hacerlo?", ha insistido.

Bernabé ha afirmado que el Partido Popular "es un peligro para las mujeres" y ha advertido de que el Partido Socialista "lo va a repetir una y otra vez" y las mujeres de este país, ha apuntado: "Le vamos a poner pie en pared".