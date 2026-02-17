PP y Ens Uneix ponen a prueba su gobierno en minoría: el pleno decidirá sobre un millón en inversiones para Ontinyent

El equipo de gobierno de la Diputación de Valencia entra en una nueva fase este martes. El pleno que se celebra en la corporación va a poner a prueba la capacidad del pacto PP y Ens Uneix para gestionar y sacar adelante sus acuerdos. Lo hará tras quedarse en minoría, después de no alcanzar una entente para aprobar los presupuestos para 2026 ni con Vox, que fue el socio de investidura, ni con la oposición de izquierda.

Las inversiones acordadas en el pacto de gobierno del verano de 2023 entre Vicent Mompó y Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent, están ahora en manos de Vox, Compromís y PSPV. Fueron unos 15 millones de euros aproximadamente para la capital de la Vall d’Albaida y otros municipios de la comarca.

En el pleno de hoy se somete a votación la aprobación de casi un millón de euros para Ontinyent: 850.000 euros para la renovación de infraestructuras hidráulicas en el entorno del mirador Joan Belda Pastor, y otros 100.000 euros para el Museo Textil.

Vicent Mompó, Rodríguez y Mazón, en una visita al museo textil. / Agustí Perales Iborra

Se trata de inversiones pactadas entonces por el hoy ‘president’ Juanfran Pérez Llorca, negociador de aquel acuerdo histórico que arrebató a la izquierda la diputación y devolvió la presidencia al PP ocho años después. Ahora, sin posibilidad de cerrar unos presupuestos, deberán aprobarse las subvenciones nominativas en el pleno al estar prorrogados los presupuestos anteriores. Se prorroga el gasto corriente, pero no las inversiones, que van a pleno.

No serán los únicos proyectos que este martes estarán en manos de Vox o de la oposición de izquierda: PSPV y Compromís. También se somete a votación una aportación de 20.000 euros para la redacción del proyecto de transformación de la antigua casa de la antifascista Virtudes Cuevas en Sueca en un centro expositivo o museístico.

En el equipo de gobierno, con todo, confían en ir sacando las votaciones importantes apoyándose en la geometría variable, es decir, logrando el apoyo a su derecha o su izquierda, dependiendo del tema en cuestión. Por otro lado, se da por hecho que algunas de las iniciativas lograrán la mayoría del pleno sin problema.

Fondo de Cooperación Municipal

No parece probable, por ejemplo, que haya un gran rechazo a la activación del Fondo de Cooperación Municipal, que también se vota hoy. Se trata de 50 millones de euros para todos los municipios, de todos los colores: 46 para los municipios de menos de 50.000 habitantes y cuatro millones a repartir entre las cinco ciudades de mayor tamaño.

Pleno extraordinario

Al margen de esto, el pleno de este martes estará marcado también por el terremoto que ha provocado la reestructuración de la plantilla, especialmente del área de Cultura. De hecho, tras el pleno se realizará una sesión extraordinaria a petición de PSPV y Compromís donde se pide la paralización de la reestructuración del área de cultura, “garantizar la estabilidad laboral y defender la libertad creativa de los espacios de la institución”.

Noticias relacionadas

Este lunes se ha celebrado una nueva reunión de la mesa general de negociación con los sindicatos, en los que se ha votado la reestructuración del área de Cultura. Al rechazo de CC OO e Intersindical, que no acudieron a la reunión (y dan por suspendidas las relaciones con el equipo de gobierno), se suma el voto en contra de UGT. Solo CSIF se ha abstenido.