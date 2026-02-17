El PSPV exhibe a Peter Griffin frente a Vox en el Congreso

La imagen de Peter Griffin apareció este martes en el Congreso. El protagonista de Padre de familia, serie de animación que no ha tenido ni mucho menos el enganche temporal de Los Simpson, fue sujetado en un cartel desde la tribuna de la Cámara Baja por parte del diputado del PSPV y líder de Juventudes Socialistas, Víctor Camino, dentro de su respuesta a Vox. "Les he traído un meme de Padre de familia para que entiendan su criterio respecto a la migración", explicó el parlamentario socialista.

La imagen exhibida por Camino es conocida en las redes sociales y es donde se ve a Griffin ante una paleta de colores que muestra un policía para comparar su color de piel y considerar si es "okay" o "not okay", siendo los tonos más claros los incluidos en el primer grupo y los más oscuros en los segundos. "Mírenlo bien, hacen siempre lo mismo, el odio al extranjero se intensifica según se oscurece el tono de su piel y se modera si la cartera está llena", añadió el diputado del PSPV que incidió: "No son solo xenófobos, son también aporafóbicos, odian al pobre".