Tráfico
Retenciones en las vías principales de entrada a València
La A-7 registra 14 kilómetros de colas, una de las carreteras más afectadas esta mañana
Nueva jornada con complicaciones de tráfico en las entradas y salidas de la ciudad. La pista de Sillaes una de las vías más congestionadas esta mañana, con una cola de ocho kilómetros de entrada a València. En sentido contrario, hacia Alicante, la vía también acumula dos kilómetros de cola de salida.
La A-7, por su parte, acumula 14 kilómetros de colas entre Chiva y Paterna en dirección hacia Barcelona. Hacia Alicante, un vehículo detenido obliga a cortar el carril derecho a la altura de Aldaia. Además, un tramo de obras en esta autovía en ambos sentidos, a la altura de Quart de Poblet, limita la velocidad a 80km/h en un tramo de un kilómetro y medio.
La A-3, en su entronque con la A-7, lleva dos kilómetros de retenciones a la altura de Chiva y Riba-roja del Túria. Más adelante, en la entrada a València por la avenida del Cid, se acumulan dos kilómetros de retenciones.
La V-30 lleva tres kilómetros de tráfico denso en sentido hacia la A-7, a la altura de València y Mislata. En sentido contrario, hacia el puerto, suma tres kilómetros entre Quart de Poblet y Xirivella. También en el último tramo de la autovía, cerca del acceso al puerto, con algo más de un kilómetro de congestión.
La autovía de Torrent también acumula el habitual tráfico en la entrada a València, con dos kilómetros desde Picanya hasta la capital.
Del mismo modo, la pista de Ademuz registra un kilómetro de congestión en su entrada a la ciudad, entre Paterna y Burjassot, y dos más arriba, entre San Antonio de Benagéber y Paterna. Además, un accidente en Paterna, en sentido Ademuz, dificulta la circulación por el carril derecho sin generar mayores complicaciones por el momento.
