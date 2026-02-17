Segundo día de huelga médica: algo más de seguimiento y sin operaciones aplazadas

La segunda jornada de la huelga de médicos en toda España, que en la Comunitat Valenciana comenzó este lunes con un 10,4% de seguimiento, mantiene cifras similares en este segundo día. Desde la Conselleria de Sanidad han ofrecido el dato actualizado de porcentaje de profesionales que secundan el paro convocado por los sindicatos: este martes es del 10,6%, dos décimas más que en la primera jornada.

Desde Sanidad han ofrecido asimismo el dato de seguimiento desagregado por provincias: en la de Alicante, un 15,6 % han secundado la huelga, mientras que en Valencia ha sido un 8,25 % y en Castellón, un 7,77 %.

Como este lunes, por su parte, el Sindicato Médico CESM ha ofrecido su propia cifra de seguimiento, que calculan no sobre el total de la plantilla sino sobre el total de trabajadores que pueden hacer huelga al no estar incluidos en los servicios mínimos, que son del 75% para la mayor parte de departamentos. Según este cálculo, el seguimiento es del 90%. El CESM considera que estos mínimos son “abusivos” y acusa al conseller Marciano Gómez de intentar “boicotear” la huelga y actuar como “aliado” de la ministra Mónica García, responsable de la negociación del Estatuto Marco. El sindicato ha recurrido a la vía judicial y ha solicitado la suspensión cautelar de los servicios mínimos al considerar que dificultan el ejercicio del derecho a huelga.

Las operaciones, incluidas en los servicios mínimos

La convocatoria de la huelga, la quinta en menos de un año , ha obligado en algunos centros de salud y hospitales de la Comunitat Valenciana a reprogramar citas , pero no operaciones quirúrgicas, que esta vez estaban incluidas dentro de los servicios mínimos para evitar, en lo posible, la afección a los pacientes.

La huelga caliente el año en la sanidad valenciana, y promete hacerlo durante meses. El CESM ha convocado una semana de huelga al mes, un total de 24 jornadas de paro previstas entre febrero y junio. La siguiente, si no hay acuerdo con el Ministerio de Sanidad, será del 16 al 20 de marzo, en plena semana fallera. Las próximas están fijadas para la semana del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

Concentración en el Hospital doctor Peset de València / Redacción Levante-EMV

Concentraciones

Este martes han tenido lugar, como el lunes, varias concentraciones a las puertas de hospitales como el Peset o el Hospital General. No es la única movilización prevista: el miércoles a las 11 el CESM ha llamado al personal médico a salir a protestar a la puerta de los hospitales y centros de salud, y el jueves a las 19 horas ha previsto una manifestación que partirá desde la Conselleria de Sanidad y se dirigirá a la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana.