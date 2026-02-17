Los trabajadores de Aemet protestan por la falta de personal: “Al final, el servicio va a caer”

Las condiciones laborales están, en el mejor de los casos, congeladas, mientras la demanda y la presión no dejan de aumentar. El cambio climático y la mayor recurrencia de fenómenos meteorológicos extremos hacen más necesaria que nunca la labor de los profesionales de la meteorología y el resto de trabajadores de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), pero denuncian que trabajan en condiciones insostenibles. “Al final, el servicio se va a caer”, denuncian fuentes sindicales en Aemet.

Por eso, una concentración convocada por UGT-PV, CCOO-PV y CSIF ha exigido este martes, ante la sede de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en València, que se refuerce la plantilla con una oferta público de empleo extraordinaria y se mejoren sus horarios y salarios, ya que denuncian que "el trabajo sale gracias al sobreesfuerzo" de un personal expuesto al déficit estructural y las largas jornadas.

Servicio público y seguridad nacional

Las plantillas están muy tensionadas, lamentan los representantes sindicales, y el personal se ve obligado a hacer su trabajo en condiciones de mucha tensión. “En quince años, la plantilla total de la Agencia en toda España se ha reducido a un tercio de lo que había, y en los últimos cinco años aún más”, indican fuentes del sindicato UGT. En concreto, en la Comunitat Valenciana hay actualmente 74 plazas, muchas de ellas en la sede de la avenida Botánico Cavanilles en València, pero también en los aeropuertos de València, Castellón y Alicante y en dos observatorios en la capital alicantina y la de la Plana.

“Los trabajadores se encargan de la predicción general, pero no solo: también de la predicción aeroportuaria para gestionar el espacio aéreo en toda España, y de la predicción para defensa”, añaden fuentes sindicales. De hecho, parte de la predicción para aeronáutica de todo el Estado se hace desde la Comunitat Valenciana, cuya plantilla se encarga de los territorios de Aragón, Cataluña y Baleares en este sentido. Es decir, que no solo es un servicio público sino una cuestión que roza la seguridad nacional.

Concentración ante la sede de la Aemet / Redacción Levante-EMV

Eliminar los turnos de 24 horas

Los trabajadores denuncian la carencia de trabajadores a nivel estatal y piden el desbloqueo de las negociaciones del nuevo Reglamento de Horarios Especiales, para que incluyan compensaciones específicas. De momento, aseguran desde la UGT, la negociación está completamente encallada porque la dirección de Aemet pretende eliminar por ejemplo los turnos de 24 horas y limitar el teletrabajo en alertas.

Las reivindicaciones incluyen, sobre todo, el aumento de personal. El sindicato UGT calcula que harían falta, solo en la Comunitat Valenciana, nueve trabajadores más para cada uno de los cuatro turnos de 24 horas (tres de predicción y uno de observación) que existen y en cada uno de los cuales trabajan hoy seis personas. “Tenemos vocación de servicio público pero, como sigamos así, este servicio se va a caer”, aseguran fuentes de los sindicatos.

Coinciden los sindicatos en que la Administración “debe abandonar los intentos de recortar derechos a la plantilla de forma unilateral, como el trabajo a distancia, o la ampliación del número de turnos a realizar por una plantilla insuficiente en la mayoría de los centros de trabajo”.

“Sin personal no se predice el temporal”

En València, los participantes en la concentración se han congregado tras una pancarta con el mensaje 'Más empleo público. Mejores condiciones'. Han coreado lemas como "sin personal no se predice el temporal" y "el personal de Aemet no llega a fin de mes".

La presidenta autonómica de AGE de CSIF en la Comunitat Valenciana, Silvia Sanchis, ha explicado que en España, "solo en los 15 años, se han perdido más de 400 puestos de trabajo". "Hay que dar las gracias a todos los compañeros que siguen aún así, con estas condiciones en el día a día, están velando a fin de cuentas por nuestra seguridad", ha resaltado.

El secretario ejecutivo del sector de la Administración del Estado de UGT PV, Fernando Palero, ha lamentado la falta de consenso del nuevo plan estratégico de la agencia y la "falta de voluntad" para mejorar las condiciones de una plantilla que está "en el ojo del huracán, completamente observada, y con el déficit estructural cada vez apretando más al personal".

Desde CCOO PV, la predictora Miriam Canos ha coincidido en que "el trabajo está saliendo adelante gracias al sobresfuerzo de la plantilla, que tiene una gran vocación". "La falta de personal lo que hace es que los trabajadores de oficina estén sobrecargados porque cada vez hay menos personal y las tareas son las mismas o incluso más, con el riesgo de que se dejen de hacer tareas", ha expuesto.