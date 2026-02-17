Vicent Mompó echa de menos al "senyor Toni Gaspar", su antecesor del PSPV

Nunca se sabe cuándo y desde dónde van a llegar los reproches y los halagos. En el pleno de este martes el presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó, se mostró elogioso con el que fuera presidente socialista el pasado mandato, Toni Gaspar, con el que, dijo, podía llegar a acuerdos. Se refirió a él como "el senyor Toni Gaspar". También puso en valor que el PP apoyó o se abstuvo en votaciones presupuestarias.

Mompó, además de esto, recordó lo bien cuidada que está en estos momentos la oposición. [De todos los grupos, de PSPV a Vox, que tiene seis eventuales para sus dos diputados.] En concreto, contrapone los seis asesores para ocho diputados que tenía el PP cuando él se puso al frente, con los actuales 14 asesores para doce diputados que tiene el grupo que lidera Carlos Fernández Bielsa, además de un vehículo oficial y chofer asignado para que el grupo disponga de él.

No suficiente con esto, también les ha recordado que arregló la situación para que nadie en el grupo socialista tuviera que quedarse sin la dedicación exclusiva. "Esto lo hizo el presidente que les habla", recordó.

Todo se dio durante un cruce de reproches, de una lado a otro, sobre la falta de voluntad negociadora respecto a los presupuestos de la diputación para 2026, que han sido prorrogados tras la imposibilidad de llegar a un acuerdo.

Lo que no quedó claro, con las palabras de Mompó, es si simplemente está dolido o ha querido recordar que las plazas de asesor conforme llegan, se van. "Me gustaría que tuviéramos altura de miras y llegaramos a un acuerdos para los presupuestos", concluyó.