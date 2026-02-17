El viento no da tregua: la Aemet activa avisos en la Comunitat Valenciana por la llegada de la borrasca Pedro

La borrasca de viento que ha azotado en los últimos días a la Comunitat Valenciana ha dejado rachas intensas, y centenares de incidencias, tal y como ha venido informando Levante-EMV. Caídas de árboles y diferentes objetos del mobiliario urbano, autovías cortadas, dificultades en la circulación, alteraciones en el servicio de transporte público y avisos reiterados por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) han marcado el pulso de un episodio que, lejos de remitir de forma inmediata, todavía dejará coletazos en forma de avisos amarillos durante las próximas jornadas con un nuevo temporal: la borrasca Pedro.

Bomberos actúan en un servicio por una palmera caída por el viento en Alicante. / Bomberos de Alicante.

Miércoles 18: avisos en el interior y el litoral

Según Aemet, la jornada de mañana estará marcada por el aviso amarillo por viento en el interior norte y sur de la provincia de Valencia, así como en el interior de Alicante. Este nivel de aviso se activa ante la previsión de rachas que pueden alcanzar hasta 80 km/h, especialmente intensas al final del día.

Además, habrá aviso amarillo por fenómenos costeros en el litoral sur de Castellón y el litoral norte de Valencia, donde se espera viento del oeste y suroeste con intervalos de 50 a 60 km/h (fuerza 7), lo que provocará condiciones adversas en el mar.

Un hombre en la playa de la Malvarrosa, mientras hay fuertes rachas de viento. / Rober Solsona - Europa Press

El viento soplará flojo del oeste por la mañana, aumentando a moderado durante la tarde, con probables rachas muy fuertes al final de la jornada, donde se podrían registrar los valores más destacados del episodio.

Según la previsión de Aemet, el cielo se presentará poco nuboso con nubosidad alta, aumentando a intervalos nubosos al final del día. Las temperaturas mínimas descenderán de forma generalizada, mientras que las máximas bajarán en la mitad norte de Valencia y en el litoral sur de Alicante, con pocos cambios en el resto del territorio.

Temperaturas en las capitales de provincia: Castellón: mínima de 9ºC y máxima de 23ºC València: mínima de 13ºC y máxima de 22ºC Alicante: mínima de 12ºC y máxima de 21ºC

Jueves 19: el aviso se extiende al interior

El jueves el viento no dará tregua y, además, cambiará de componente. La Aemet mantiene el aviso amarillo por viento en todo el interior de la Comunitat Valenciana, que afectará al interior norte y sur de Castellón —incluido el litoral norte castellonense—, al interior norte y sur de Valencia y al interior de Alicante. De nuevo, se prevén rachas que podrán alcanzar los 80 km/h.

El viento soplará del oeste y del noroeste, ocasionalmente fuerte, con rachas muy fuertes en el interior, extendiéndose también al litoral norte de Castellón, donde el impacto del mestral volverá a dejar un ambiente desapacible.

La jornada estará caracterizada por un cielo poco nuboso o despejado, en un contexto de descenso térmico más acusado. Las temperaturas mínimas bajarán ligeramente en el interior y se mantendrán sin cambios en el litoral. Las máximas experimentarán un descenso generalizado, que será notable en la mitad sur y en el interior de Castellón.