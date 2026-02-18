El "amor" de Bad Bunny entra las Corts

El espectáculo que Bad Bunny protagonizó en el descanso de la Super Bowl hace dos fines de semana logró acumular a unos 128 millones de espectadores en todo el mundo. Todos ellos vieron una de las frases que también han observado este miércoles, 10 días después, la sesentena de diputados que todavía quedaban en el hemiciclo: "The only thing more powerful than hate is love", o lo que es lo mismo, en castellano: "Lo único más poderoso que el odio es el amor".

La ha lucido en su paso por la tribuna la diputada del PSPV Yaissel Sánchez, quien ha llevado la frase imprimida en una pequeña cartulina enganchada en la parte superior de la camiseta y aguantada gracias a los pliegos de la chaqueta. Una semana antes, había sido el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, quien había citado esa misma frase durante el pleno de la Cámara Baja.

Noticias relacionadas

La intervención de Sánchez, en una interpelación al conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha sido, además, su estreno como portavoz de los socialistas en la materia en el pleno sustituyendo a Rafa Simó. Este cambio no ha pasado desapercibido por Gómez que le ha dado la "bienvenida" a la parlamentaria y ha querido agradecer a Simó los 30 meses que llevan debatiendo "desde posiciones ideológicas distintas, pero siempre con respeto, educación y tolerancia".