El amor obra milagros en las viviendas protegidas de Les Naus de Alicante

Cuando el amor entra por la puerta, las adjudicaciones saltan por la ventana. O eso es lo que parece que le ha ocurrido a la pareja que ha protagonizado las dos primeras renuncias a otras tantas viviendas protegidas en el residencial Les Naus desde que este diario destapara, hace tres semanas, el escándalo de unos visados que ya investiga la Justicia, y que desde este martes tienen a agentes de la Policía Local peinando la urbanización en busca de posibles fraudes o irregularidades.

Bajo el mismo techo

Bajo el mismo techo y con dos hijos en común, pero con unas economías tan separadas como su relación sentimental, según su relato, vivía esta pareja cuando decidió, en octubre de 2024, comprarse sendas viviendas en Les Naus.

Pese a que, sobre el papel, estaban en pleno proceso de separación (una epidemia muy común a más de un propietario de este residencial) eligieron el mismo bloque y escalera, y pisos tan próximos que los ex bien podían pasarse la sal con solo alargar el brazo.

El roce hace el cariño

A principios de agosto de 2025 escrituró ella y un mes y medio después lo hizo él comenzando ambos su nueva vida de divorciados. Pero tan cerca uno del otro que el roce acabó haciendo el cariño y, de ahí al amor, solo había un paso. Y lo acabaron dando.

Más o menos así, aunque con otras palabras, lo relatan ambos en sendos escritos que, fechados cerca de San Valentín, que para eso se trata de amor, han presentado en la Conselleria de Vivienda y en el Ayuntamiento de Alicante renunciando formal y voluntariamente a las dos viviendas que les fueron adjudicadas. Y dicen que lo hacen para, a la vista del revuelo que las adjudicaciones bajo sospecha están provocando, evitar suspicacias.

Suma de ingresos y patrimonio

Por eso y por haber reparado en que, puesto que volvían a ser “unidad de convivencia”, tal vez, solo tal vez, podían incurrir en alguna incompatibilidad en cuanto a los requisitos que se exigían para optar a estas viviendas protegidas tendiendo en cuenta, con independencia de su estado civil, la suma de los datos económicos y patrimoniales de los interesados.

Aseguran, eso sí, que lo comunican de buena fe y porque, una vez retomado un proyecto de vida común, no quieren dar pie a malas interpretaciones. Y en vez de renunciar a una de las casas, lo hacen a los dos. Lo que no pueda el amor ...