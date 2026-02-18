El área metropolitana de València sigue yendo al trabajo en coche: el 46 % usa vehículo privado frente al 2,8 % en bicicleta
La jornada ‘Movilidad en el área metropolitana de València’ en La Nau resalta la necesidad de un plan de movilidad interurbano
Los vecinos de València y el área metropolitana siguen yendo al trabajo en coche. Así lo indican, al menos, los últimos datos disponibles, que no son demasiado recientes (datan de entre 2017 y 2018) que muestran que, casi la mitad de los desplazamientos laborales en el área metropolitana de València se realizan en vehículo privado. En concreto, un 46% van a trabajar o estudiar con este medio de transporte, un dato que, a juicio de las personas expertas, evidencia la necesidad urgente de implantar planes de movilidad sostenible al trabajo, específicos para los desplazamientos de la llamada “movilidad obligada”, que faciliten alternativas reales y eficaces.
Así lo ha defendido Cristina López García de Leániz, directora técnica del Observatorio de la Movilidad Metropolitana de la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, durante la jornada ‘Movilidad en el área metropolitana de València. Los retos de un modelo necesario: políticas y actuaciones’, celebrada en el Centre Cultural La Nau de la Universitat de València.
Un 46% de los desplazamientos que tienen como motivo la asistencia al trabajo y los estudios se realizan en coche, según estos últimos datos. A esta modalidad no le sigue, curiosamente, el transporte público, sino los desplazamientos a pie, que llegan a un 32%. En tercer lugar, está el transporte público, en el que se realizan un 16,5% de los desplazamientos al trabajo. Un 2,8% de los trayectos al trabajo en el área metropolitana de València, por último, se realiza en bici.
Los desplazamientos por motivos laborales son uno de los grandes motores del tráfico diario y, sin una estrategia específica, augura Líoez García de Leániz, el peso del coche seguirá siendo dominante. “Hay personas que están perdiendo oportunidades laborales porque no tienen cómo llegar a su puesto de trabajo”, advirtió. Es el caso de quienes no disponen de vehículo privado y tampoco tienen alternativas de transporte público eficaces hacia polígonos industriales o áreas empresariales, hacia el centro de la capital si viven en la corona metropolitana o hacia los municipios colindantes si habitan en la capital.
Empresas y administraciones, actores clave
López García de Leániz ha incidido en que los planes de movilidad al trabajo no pueden recaer únicamente en el trabajador. “Las empresas y las administraciones tienen mucho que hacer y que decidir”, ha destacado.
La movilidad laboral, apuntó, no solo afecta a la sostenibilidad ambiental, sino también a la competitividad económica y al bienestar social. “El tiempo invertido en atascos, el estrés por llegar puntual o la incertidumbre ante retrasos ferroviarios ni siquiera forma parte de la jornada laboral, pero sí condicionan la calidad de vida y el rendimiento de miles de empleados cada día”, ha destacado.
Desligar movilidad e ideología
La imagen de la persona que va en bicicleta como persona de izquierdas, y de la inauguración de nuevas vías ciclistas como política de ayuntamientos progresistas debe desterrarse por simplificadora, apunta, además, la experta. Apuesta por abordar la movilidad desde criterios técnicos y de calidad de vida, no desde posiciones ideológicas. “La movilidad no tiene que ser una cuestión de ideologías”, destaca, y lamenta que en ocasiones determinadas actuaciones se paralicen por cambios políticos. “La movilidad tiene que estar fuera de esas cuestiones y, si se ve que el impacto de las actuaciones que se llevan a cabo son positivas y están mejorando la calidad de vida, habría que mantenerlas”, concluye.
