Barrachina parafrasea a Sánchez en las Corts: "Es la 1 y no han comido"

"Son las 5 y no he comido". Fue la frase con la que Pedro Sánchez concluyó en junio la rueda de prensa que dio en la sede del PSOE tras la detención de Santos Cerdán. Ocho meses después, Miguel Barrachina, responsable de Agricultura y portavoz del Consell, la ha utilizado para zafarse de los comentarios del PSPV en pleno debate en las Corts cuando los socialistas protestaban por sus críticas a los pactos de la UE en tema agrícola siendo el PP europeo quien había votado a favor.

Así, ante los reproches que le lanzaban desde la bancada en plena intervención y el intento de poner orden de la presidenta del parlamento, Barrachina ha señalado: "No se preocupe por los insultos, son socialistas, es la 1 y todavía no han comido". Acto seguido, ha añadido: "A algunos a estas horas el cuerpo les pide chistorra", en referencia a cómo Koldo, presuntamente, se refería al dinero de mordidas en las conversaciones con su mujer.