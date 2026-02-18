Vaivén
Barrachina parafrasea a Sánchez en las Corts: "Es la 1 y no han comido"
"Son las 5 y no he comido". Fue la frase con la que Pedro Sánchez concluyó en junio la rueda de prensa que dio en la sede del PSOE tras la detención de Santos Cerdán. Ocho meses después, Miguel Barrachina, responsable de Agricultura y portavoz del Consell, la ha utilizado para zafarse de los comentarios del PSPV en pleno debate en las Corts cuando los socialistas protestaban por sus críticas a los pactos de la UE en tema agrícola siendo el PP europeo quien había votado a favor.
Así, ante los reproches que le lanzaban desde la bancada en plena intervención y el intento de poner orden de la presidenta del parlamento, Barrachina ha señalado: "No se preocupe por los insultos, son socialistas, es la 1 y todavía no han comido". Acto seguido, ha añadido: "A algunos a estas horas el cuerpo les pide chistorra", en referencia a cómo Koldo, presuntamente, se refería al dinero de mordidas en las conversaciones con su mujer.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aviso rojo en la Comunitat Valenciana por vientos huracanados de más de 140 km/h: la Aemet activa el máximo nivel de alerta por el peligro extremo de las rachas
- Los cines Yelmo de València niegan la entrada a alumnado de un IES porque la profesora lo comunicó en valenciano
- Salva de la dana a la anciana para la que trabajaba y le niegan los papeles por no estar empadronada
- Aemet activa el aviso naranja por vientos huracanados de más de 120 km/h en la Comunitat Valenciana
- Burjassot, Paterna, l’Eliana y San Antonio de Benagéber: las salidas de la CV-35 que se renovarán este año
- Las subidas del 100% del alquiler en València: 'Soy funcionario y mi casero me exige 1.200 euros al mes donde pagaba 600
- A qué hora bajará la velocidad del viento en Castellón y Valencia y cuándo acabará el aviso rojo de la Aemet
- La Aemet confirma cuándo amainará el viento en la C. Valenciana: mientras tanto, estas serán las zonas más afectadas y con rachas más fuertes