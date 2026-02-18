El Consell diseña el gasto dana de 2026 con la deuda del Estado ante la falta de presupuestos

La reconstrucción de la dana seguirá marcando un grueso importante de las cuentas de la Generalitat en 2026. A falta de un nuevo presupuesto, que el Consell no ha elaborado ni presentado y que debería contar con el visto bueno de las Corts donde acaba dependiendo de Vox, y con la prórroga de los del año pasado como base, el Ejecutivo autonómico ya ha previsto gastar más de 860 millones en tareas vinculadas con la recuperación de las zonas afectadas por la catástrofe del 29 de octubre de 2024 y ayudas vinculadas a la gran riada de hace 16 meses.

Así lo dispone el Diari Oficial de la Generalitat en varias resoluciones que se han ido publicando desde el pasado miércoles hasta este mismo martes. Estas se han ejecutado a partir de ampliaciones de crédito de las cuentas prorrogadas de 2025 y que son las que actualmente están en vigor. En total, desde el miércoles, la Conselleria de Hacienda ha autorizado incrementos de este crédito por valor de 861 millones en nueve conselleries distintas a lo que se suma una específica para el 'Pla de recuperación economicosocial del territorio afectado por la dana' por 326 millones incluidos en la partida de Gastos Diversos, casi la mitad de lo previsto en 2025.

Todas estas resoluciones acaban conformando una especie de nuevo presupuesto específico para llevar a cabo las tareas de reconstrucción en 2026 de la misma forma en que en las cuentas de 2025 el Ejecutivo autonómico ya diferenció una 'capa dana' del resto de partidas ordinarias. Estas quedaban vinculadas al crédito extraordinario del Gobierno central, 2.400 millones de euros, que permite un mayor endeudamiento a la Generalitat al margen de las reglas fiscales, un mecanismo en el que el Consell se ha vuelto a apoyar para continuar con las actuaciones este año.

Obras en el CEIP Lluís Vives de Massanassa en septiembre antes de empezar el curso / Germán Caballero

De hecho, según fuentes del Ejecutivo autonómico, esta ampliación de crédito sale precisamente de esa deuda extra de 2025 autorizada por el Gobierno que no se acabó de gastar. Es decir, los 861 millones serían en una parte actuaciones previstas para el pasado año que no se pudieron ejecutar y que la prórroga presupuestaria no contemplaba su continuidad de manera automática. Las cifras son casi coincidentes ya que, como publicó este periódico, el Consell dejó 843 millones sin gastar, casi un tercio del crédito dado. No obstante, también añaden que se tirará mano de deuda en 2026 con un crédito extraordinario nuevo por parte del Estado y que se irá ejecutando conforme se vayan viendo las necesidades.

¿Y de momento, qué se necesita 16 meses después para afrontar la reconstrucción? Las resoluciones del DOGV son un reflejo de las cuestiones pendientes. Por ejemplo, la Conselleria de Medio Ambiente, encargada de la reparación de infraestructuras viarias, prevé gastar 215 millones frente a los más de 700 que tenía para 2025. Su mayor partida, 50 millones, es para encargos de "trabajos a otras empresas" así como 32 millones para las actuaciones en Ferrocarrils de la Generalitat, la gestora de Metrovalencia.

Medio Ambiente, la que más

Tras el departamento de Vicent Martínez Mus aparece la Vicepresidencia Primera que dirige Susana Camarero, responsable del área de Vivienda, con 97 millones para ampliar el parque público en las localidades afectadas; cuantía similar a la recibida por la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, 96,5 millones, que los canaliza hacia programas de turismo o ayudas a empresas o la de Servicios Sociales, con 67 millones, de los que 20 millones irán dirigidos a ayudas a familias de municipios dana que hayan adoptado o acogido un menor. Llama la atención la cuantía destinada en Educación y Cultura, 15 millones, cuando la ejecución en 2025 de las partidas para arreglar centros educativos estaban en mínimos.

Noticias relacionadas

Con estos movimientos financieros, el Consell consigue mantener las actuaciones en la reconstrucción sin la necesidad de presentar y aprobar unas cuentas de las que el propio portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Barrachina, aseguraba no tener conocimiento de avance alguno. El Gobierno valenciano ha mostrado su disposición a impulsar un nuevo proyecto financiero, no obstante, el momento no es del todo propicio para someterlo a votación en las Corts, donde necesita el apoyo de Vox, ante la concatenación de elecciones autonómicas en Castilla y León y Andalucía.