La crispación PSPV-Ens Uneix eleva su tono y acaba en bronca en la diputación

Si en algún momento hubo una posibilidad, por remota que fuera, de un entendimiento entre los socialistas y sus antiguos compañeros de Ens Uneix con vistas a retomar una alianza en la diputación, la relación vuelve a estar formalmente rota.

El pleno de febrero celebrado este martes volvió a dar cuenta de ello. Aunque las formas fueron más suaves que en otras sesiones donde llegó a haber hasta plantes de la oposición, ayer hubo cargas de profundidad.

Por un lado, los socialistas anunciaron que van a votar en contra de todas las subvenciones nominativas que se sometan a votación este año. Con los presupuestos prorrogados, las inversiones deberán pasar por el pleno y ser aprobadas por los partidos, lo que puede complicar el día a día del equipo de gobierno de PP y Ens Uneix.

De momento, este martes Vicent Mompó y su socia Natàlia Enguix superaron su primer pleno en minoría y sin presupuestos, en el que consiguieron sacar adelante todas las inversiones y proyectos que se sometían a votación.

En concreto, PP y Ens Uneix se apoyaron en la geometría variable que permite el pleno provincial, con Vox a su derecha, y PSPV y Compromís a su izquierda, para sacar adelante los temas más sensibles. En primer lugar, se ha aprobado la modificación del anexo de subvenciones nominativas para incluir 950.000 euros de inversiones en Ontinyent, ciudad natal de Ens Uneix.

Era un tema clave, que formaba parte del pacto de gobierno entre ambos partidos y contempla 15 millones en inversiones para la capital de la Vall d’Albaida y otros municipios. En concreto, ayer se aprobaron 850.000 euros para inversiones hidráulicas y otros 100.000 para el Museu Textil. Todos votaron a favor menos el PSPV, que anuncia que se va a oponer a todas las subvenciones nominativas que vayan al pleno.

Natàlia Enguix, diputada de Ens Uneix. / Abulaila

Más curiosa fue la distribución de voto en otra subvención nominativa: 20.000 euros para preparar la musealización de la casa en Sueca de la antifascista Virtudes Cuevas. En este caso, PSPV y Vox votaron en contra. Compromís se sumó al equipo de Gobierno. Cabe recordar que en Sueca gobierna un alcalde municipalista próximo a Ens Uneix, en coalición con Compromís.

'División' en las filas socialistas

El debate de este punto dio lugar al primer momento tenso del pleno. Vicent Mascarell, diputado provincial y secretario de Organización del PSPV de Diana Morant, criticó la falta de voluntad negociadora del equipo de gobierno.

Natàlia Enguix, diputada de Ens Uneix y vicepresidenta segunda, hurgó en la división del PSPV, donde desde hace tiempo las relaciones entre la dirección de Morant y Carlos Fernández Bielsa, líder provincial, son complicadas.

Enguix sacó a colación la ruptura de negociaciones en el verano de 2023 para formar gobierno: “Ustedes estaban de acuerdo, pero Mascarell se dedicó a dinamitar. Su finalidad es ir en contra de su portavoz [Carlos Fernández Bielsa]. Lo comprobamos en 2023. Dinamitar por detrás y ahora hacer lo mismo con el presupuesto de 2025: romper un ambiente de diálogo”.

Vicent Mompó, presidente provincial y líder del PP, no se quedó atrás y afeó al PSPV no haber alcanzado acuerdos. Recordó, de hecho, que el PSPV disfruta en la oposición de 14 asesores para 12 diputados, además de coche oficial y chófer a disposición del grupo.

En el pleno de este martes, además de esas subvenciones nominativas, se aprobó la activación del Fondo de Cooperación Municipal con 50 millones (46 de ellos para municipios de menos de 50.000 habitantes). Esta vez, sí, respaldado por todos los partidos.

Dimisión de Óscar Puente

En una clave más política, el pleno pidió la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, por el accidente de Ademuz tras aprobarse la moción del PP en la que además se insta al Gobierno a hacer una auditoría de las instalaciones ferroviarias de la provincia de València y su reparación si cabe. También se da luz verde a una iniciativa del PP, apoyada por Vox y Ens Uneix, rechazada por el PSPV y con la abstención de Compromís, para para instar a la CHJ a ejecutar urgentemente las obras de acondicionamiento y la escollera pendientes en el tramo final del barranco que discurre desde Carlet hasta el Riu Verd.

Además, se ha aprobado una iniciativa de Compromís, con el apoyo de PSPV y Ens Uneix y los votos en contra de PP y Vox, para, entre otras, estudiar la posibilidad de impulsar una convocatoria de ayudas para la modernización energética y la mejora de infraestructuras funerarias; establecer vías de comunicación con las distintas confesiones religiosas presentes en la provincia para que los ayuntamientos puedan atender la diversidad religiosa en los servicios funerarios; y ampliar la subvenciones para la exhumación e identificación de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.

Choque por el Día de la Mujer

Al final del pleno hubo otro encontronazo entre socialistas y Ens Uneix. Se aprobó una moción socialista sobre el 8-M, con el apoyo de PP y Ens Uneix, para, entre otros acuerdos, “reafirmar el compromiso de la Diputación de València con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, incorporando la perspectiva de género de manera transversal en todas las áreas de gobierno, planes provinciales y líneas de cooperación municipal”.

La moción incluyó enmiendas de Ens Uneix para instar al Gobierno de España a que retome la tramitación de la ley abolicionista de la prostitución y apruebe definitivamente la Ley Orgánica de Violencia Vicaria.

Bloqueo e insultos

Donde no hubo acuerdo es en otra moción sobre el mismo tema, el Día de Mujer, impulsada por Ens Uneix. En este caso, PSPV y Compromís, además de Vox, se opusieron al texto impulsado por Natàlia Enguix, una nueva muestra de la crispación. Ens Uneix presentó la moción por vía de urgencia, ya que habían esperado a que la FVMP presentara la suya, como suelen hacer, y habían quedado fuera del plazo ordinario. La izquierda trató de evitarlo. La moción se debatió curiosamente gracias a Vox, que facilitó la presentación aunque después votaría en contra. El pleno llegó crispado hasta los ruegos y preguntas, cuando el PSPV acusó a un asesor de Ens Uneix de insultarles.