Emergencias advierte de la llegada de un nuevo episodio de fuertes vientos en la C.Valenciana

La Conselleria de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE), ha advertido de la llegada de un nuevo episodio de fuertes vientos durante este miércoles 18 de febrero y el jueves 19 de febrero.

En este sentido, el Centro de Coordinación de Emergencias ha establecido alerta naranja por vientos en el norte de la provincia de Castellón y nivel amarillo en el sur de Castellón, interior de la provincia de Valencia e interior de la provincia de Alicante. En cuanto a los fenómenos costeros, se ha activado la alerta amarilla en la costa sur de Castellón y en la costa norte de Valencia.

Alerta naranja en Castellón

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la previsión es que el episodio de alerta naranja en el norte de la provincia de Castellón empiece el jueves 19 de febrero a las 10.00 horas y que se mantenga activa hasta las 17.59 horas.

Por este motivo, desde la Conselleria de Emergencias e Interior se solicita la máxima alerta ante la confluencia de diferentes fenómenos meteorológicos adversos y se recuerda la importancia de repasar los consejos de protección civil dirigidos a la población, que pueden consultarse en la web del 1·1·2, www.112cv.gva.es; en la red X @GVA112 o a través de la App GVA 112 Avisos (disponible en Google Play y App Store).

Recomendaciones de Emergencias ante los episodios de viento

En este sentido, Emergencias recuerda que los días de viento es importante revisar el estado de las viviendas para que no haya cornisas, balcones y fachadas en mal estado que puedan producir caídas de cascotes y escombros, así como cerrar puertas y ventanas para evitar corrientes de aire que puedan llevar a la rotura y caída de cristales, asegurar elementos como toldos, persianas y antenas y retirar macetas, jaulas o cualquier objeto que pueda caer a la calle.

Así como evitar practicar deportes en el agua, ir a pescar y acercarse a espigones, paseos marítimos o zonas que linden con el mar, y, en el caso de tener embarcaciones, se aconseja asegurarse de que están bien amarradas.

Los municipios tienen a su disposición toda la información para afrontar estas situaciones en la Guía de recomendaciones a los ayuntamientos para la toma de decisiones preventivas ante fenómenos meteorológicos adversos.