El tiempo
Emergencias advierte de la llegada de un nuevo episodio de fuertes vientos en la C.Valenciana
El Centro de Coordinación de Emergencias declara la alerta nivel naranja por vientos en el norte de Castellón
También se han activado alertas nivel amarillo por vientos y fenómenos costeros
La Conselleria de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE), ha advertido de la llegada de un nuevo episodio de fuertes vientos durante este miércoles 18 de febrero y el jueves 19 de febrero.
En este sentido, el Centro de Coordinación de Emergencias ha establecido alerta naranja por vientos en el norte de la provincia de Castellón y nivel amarillo en el sur de Castellón, interior de la provincia de Valencia e interior de la provincia de Alicante. En cuanto a los fenómenos costeros, se ha activado la alerta amarilla en la costa sur de Castellón y en la costa norte de Valencia.
Alerta naranja en Castellón
Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la previsión es que el episodio de alerta naranja en el norte de la provincia de Castellón empiece el jueves 19 de febrero a las 10.00 horas y que se mantenga activa hasta las 17.59 horas.
Por este motivo, desde la Conselleria de Emergencias e Interior se solicita la máxima alerta ante la confluencia de diferentes fenómenos meteorológicos adversos y se recuerda la importancia de repasar los consejos de protección civil dirigidos a la población, que pueden consultarse en la web del 1·1·2, www.112cv.gva.es; en la red X @GVA112 o a través de la App GVA 112 Avisos (disponible en Google Play y App Store).
Recomendaciones de Emergencias ante los episodios de viento
En este sentido, Emergencias recuerda que los días de viento es importante revisar el estado de las viviendas para que no haya cornisas, balcones y fachadas en mal estado que puedan producir caídas de cascotes y escombros, así como cerrar puertas y ventanas para evitar corrientes de aire que puedan llevar a la rotura y caída de cristales, asegurar elementos como toldos, persianas y antenas y retirar macetas, jaulas o cualquier objeto que pueda caer a la calle.
Así como evitar practicar deportes en el agua, ir a pescar y acercarse a espigones, paseos marítimos o zonas que linden con el mar, y, en el caso de tener embarcaciones, se aconseja asegurarse de que están bien amarradas.
Se recuerda la importancia de repasar los consejos de protección civil dirigidos a la población y que pueden consultarse en la web del 1·1·2, www.112cv.gva.es; en la red X @GVA112 o a través de la App GVA 112 Avisos (disponible en Google Play y App Store).
Los municipios tienen a su disposición toda la información para afrontar estas situaciones en la Guía de recomendaciones a los ayuntamientos para la toma de decisiones preventivas ante fenómenos meteorológicos adversos.
- Aviso rojo en la Comunitat Valenciana por vientos huracanados de más de 140 km/h: la Aemet activa el máximo nivel de alerta por el peligro extremo de las rachas
- Los cines Yelmo de València niegan la entrada a alumnado de un IES porque la profesora lo comunicó en valenciano
- Salva de la dana a la anciana para la que trabajaba y le niegan los papeles por no estar empadronada
- Aemet activa el aviso naranja por vientos huracanados de más de 120 km/h en la Comunitat Valenciana
- Burjassot, Paterna, l’Eliana y San Antonio de Benagéber: las salidas de la CV-35 que se renovarán este año
- Las subidas del 100% del alquiler en València: 'Soy funcionario y mi casero me exige 1.200 euros al mes donde pagaba 600
- A qué hora bajará la velocidad del viento en Castellón y Valencia y cuándo acabará el aviso rojo de la Aemet
- La Aemet confirma cuándo amainará el viento en la C. Valenciana: mientras tanto, estas serán las zonas más afectadas y con rachas más fuertes