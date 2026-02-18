La jueza da diez días al Ayuntamiento de Alicante, a Vivienda y a la cooperativa de Les Naus para que envíen la documentación que les ha pedido

Diez días. Este es el plazo que ha dado el juzgado que investiga la polémica adjudicación de viviendas protegidas en Les Naus para que el Ayuntamiento de Alicante, la Conselleria de Vivienda y la gestora de la cooperativa para que le remitan la información sobre el complejo residencial. La titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, Amparo Rubio, ha dictado una providencia por la que acuerda las primeras diligencias de investigación.

En concreto, ha acordado reclamar diversa documentación al Ayuntamiento de Alicante, al Servicio Territorial de la Conselleria de Vivienda, Juventud, Empleo e Igualdad y a la Cooperativa de Residencias Les Naus cuya aportación al procedimiento ha solicitado la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado. Toda la documentación que aporten será remitida a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional para ser analizada.

La instructora incoó el pasado 11 de febrero diligencias previas para investigar la adjudicación de esas VPP tras recibir por reparto una denuncia por presuntos delitos de prevaricación administrativa, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.