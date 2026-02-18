Mazón se ausenta de la primera sesión de control de Llorca
Compromís afea que el exjefe del Consell no acuda a las Corts tras su subida de sueldo
En las Corts, el 18 de febrero, suena parecido al 9 de septiembre o al 7 de enero, días habituados a los regresos en las aulas tras un largo periodo vacacional, bien después del amplio descanso veraniego o bien después de las intensas Navidades. Los saludos entre algunos de los diputados destilaban minutos antes de empezar la sesión esa sensación de reencuentro después de un buen periodo de tiempo de casi dos meses sin plenos. En ese reparto de abrazos no ha estado Carlos Mazón.
El expresident de la Generalitat, ahora diputado en el Grupo Popular, ha sido uno de los ausentes en la que ha sido la primera sesión de control de Juanfran Pérez Llorca como jefe del Consell. Ha sido, de hecho, la primera sesión de control en más de un centenar de días, desde el 16 de octubre. La última que se celebró tuvo al propio Mazón como protagonista. Cuatro meses después, el escaño 98 que ahora le pertenece, en la cuarta y última fila de la bancada popular en el hemiciclo, ha estado vacía.
La ausencia de Mazón ha servido de reproche del síndic de Compromís, Joan Baldoví, a Llorca. "Le ha subido el sueldo (nombrándole portavoz del PP de la Comisión de Reglamento), pero no viene a trabajar", le ha espetado el portavoz valencianista. Ha añadido alguna mención más, como el caso de la activación de la Oficina del expresident (una prerrogativa para aquellos que han ocupado la máxima responsabilidad en el Palau) o la posibilidad de nombrar asesores, incorporando a esta a su exjefe de gabinete, José Manuel Cuenca.
De hecho, la continuidad del parlamentario en la cámara autonómica será uno de los puntos del orden del día del jueves ante una PNL presentada por Compromís. "Le mantiene el acta porque sino estaría en Catarroja declarando", ha insistido Baldoví. No obstante, las quejas alentadas por los valencianistas no han tenido el eco que estas tuvieron en plenos pasados y el debate ha pasado de largo sobre el escaño vacío y se ha centrado en el caso de la crisis de las viviendas públicas de Alicante que ha capitalizado la sesión de control.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aviso rojo en la Comunitat Valenciana por vientos huracanados de más de 140 km/h: la Aemet activa el máximo nivel de alerta por el peligro extremo de las rachas
- Los cines Yelmo de València niegan la entrada a alumnado de un IES porque la profesora lo comunicó en valenciano
- Salva de la dana a la anciana para la que trabajaba y le niegan los papeles por no estar empadronada
- Aemet activa el aviso naranja por vientos huracanados de más de 120 km/h en la Comunitat Valenciana
- Burjassot, Paterna, l’Eliana y San Antonio de Benagéber: las salidas de la CV-35 que se renovarán este año
- Las subidas del 100% del alquiler en València: 'Soy funcionario y mi casero me exige 1.200 euros al mes donde pagaba 600
- A qué hora bajará la velocidad del viento en Castellón y Valencia y cuándo acabará el aviso rojo de la Aemet
- La Aemet confirma cuándo amainará el viento en la C. Valenciana: mientras tanto, estas serán las zonas más afectadas y con rachas más fuertes