Mazón se ausenta de la primera sesión de control de Llorca

En las Corts, el 18 de febrero, suena parecido al 9 de septiembre o al 7 de enero, días habituados a los regresos en las aulas tras un largo periodo vacacional, bien después del amplio descanso veraniego o bien después de las intensas Navidades. Los saludos entre algunos de los diputados destilaban minutos antes de empezar la sesión esa sensación de reencuentro después de un buen periodo de tiempo de casi dos meses sin plenos. En ese reparto de abrazos no ha estado Carlos Mazón.

El expresident de la Generalitat, ahora diputado en el Grupo Popular, ha sido uno de los ausentes en la que ha sido la primera sesión de control de Juanfran Pérez Llorca como jefe del Consell. Ha sido, de hecho, la primera sesión de control en más de un centenar de días, desde el 16 de octubre. La última que se celebró tuvo al propio Mazón como protagonista. Cuatro meses después, el escaño 98 que ahora le pertenece, en la cuarta y última fila de la bancada popular en el hemiciclo, ha estado vacía.

La ausencia de Mazón ha servido de reproche del síndic de Compromís, Joan Baldoví, a Llorca. "Le ha subido el sueldo (nombrándole portavoz del PP de la Comisión de Reglamento), pero no viene a trabajar", le ha espetado el portavoz valencianista. Ha añadido alguna mención más, como el caso de la activación de la Oficina del expresident (una prerrogativa para aquellos que han ocupado la máxima responsabilidad en el Palau) o la posibilidad de nombrar asesores, incorporando a esta a su exjefe de gabinete, José Manuel Cuenca.

De hecho, la continuidad del parlamentario en la cámara autonómica será uno de los puntos del orden del día del jueves ante una PNL presentada por Compromís. "Le mantiene el acta porque sino estaría en Catarroja declarando", ha insistido Baldoví. No obstante, las quejas alentadas por los valencianistas no han tenido el eco que estas tuvieron en plenos pasados y el debate ha pasado de largo sobre el escaño vacío y se ha centrado en el caso de la crisis de las viviendas públicas de Alicante que ha capitalizado la sesión de control.