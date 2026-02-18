Los médicos en huelga: "Nos sentimos maltratados, agotados y desprotegidos"

Tercer día de huelga de médicos en la sanidad pública valenciana. Y un nuevo día de protestas frente a los hospitales y ambulatorios. "Nos sentimos maltratados, agotados y desprotegidos", han expresado los participantes en la concentración a la puerta del hospital La Fe de València, un cántico que se ha repetido a la puerta de los diferentes centros sanitarios.

La convocatoria de la huelga, como ya se ha contado en infinidad de ocasiones, busca conseguir un Estatuto propio para los médicos y diferente al del resto de categorías profesionales. A ello se ha sumado, en los últimos días, la demanda para limitar las guardias a 12 horas, después de que el Ministerio de Sanidad la haya limitado a 17 horas, asegurando el descanso anterior y posterior a esta. Sin embargo, los profesionales están al límite y denuncian un 'burnout', un agotamiento generalizado, agravado por el déficit creciente de profesionales, las jubilaciones previstas en el corto plazo, 3.000 solo en la Comunitat Valenciana; y la fuga de talento a otros países e, incluso, a la sanidad privada. En esta última, trabajan el triple de médicos que hace una década.

"Nos encontramos en un escenario de clara insuficiencia de médicos, con plantillas tensionadas, sobrecarga estructural y condiciones laborales que no permiten desarrollar nuestro trabajo con la dignidad que merece nuestra profesión, ni la atención que merecen nuestros profesionales", denuncian desde CESM.

La solución: el estatuto

Ante esta situación, los profesionales demandan soluciones "urgentes" desde la "corresponsabilidad de la Administración y los profesionales". Es decir, piden un Estatuto propio, algo que se atisba complicado porque los facultativos son solo el 20 % del personal sanitario y si el Ministerio lo acepta, se pondría en contra a la mayoría de profesionales sanitarios. "Exigimos el reconocimiento de la formación, la responsabilidad clínica y legal del médico -, prosiguen-, así como el respeto a la autonomía profesional. Reivindicamos el lugar que nos corresponde como responsables del proceso asistencial".

Médicos protestando a las puertas del centro de salud de Russafa II. / ED

Servicios mínimos abusivos

En las protestas de hoy, el colectivo médico ha vuelto a denunciar los "servicios mínimos abusivos" impuestos por la Conselleria de Sanidad. Son del 75 % en la mayoría de servicios y, por encima, de los estipulados para el paro de diciembre. Esa huelga tuvo un seguimiento medio del 15 % y obligó a reprogramar casi 60.000 citas, algo que Sanidad ha tratado de evitar esta vez.

Protesta de médicos a las puertas del Doctor Peset este miércoles. / ED

Pese a ello, CESM cifra el seguimiento de la huelga en el 90 % en los hospitales valencianos y del 85 % en Atención Primaria; mientras que fuentes oficiales de la Generalitat rebajan esa cifra al 10 %. Los primeros cuentan sobre el total de personal que puede hacer vaga; los segundos, sobre el total de la plantilla.