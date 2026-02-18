El PP solo apoyará la investigación de Vox en las Corts sobre las viviendas de Alicante

Sobre la mesa, tres propuestas para crear una comisión de investigación en las Corts sobre el escándalo en las adjudicaciones de las viviendas de Les Naus en Alicante: una por grupo parlamentario en la cámara autonómica, excepto el PP. No obstante, haber sido el único que no la ha presentado ha acabado dando a la formación el poder de decisión para que una de ellas pueda salir adelante. Será la de Vox, socio habitual del Consell, a la que los populares votarán a favor. La única, según ha expresado su síndic, Fernando Pastor, lo que hará decaer las de PSPV y Compromís.

El tema de las adjudicaciones de las VPP a personalidades de la 'jet set' alicantina, incluidas personas próximas a cargos del PP de la comarca, ya había protagonizado la sesión de control de la mañana a Juanfran Pérez Llorca, pero ha tenido su nombre propio inscrito en uno de los últimos puntos del orden del día, ya por la tarde. Ha sido el debate sobre la creación de una comisión de investigación que ha servido para ahondar en algunos de los argumentos de la mañana y confirmar que pese a que Vox aprieta con el asunto, no acaba de ahogar a los 'populares'.

Tanto es así que igual que ocurrió con la gestión de la dana, será finalmente la propuesta de investigación de Vox la que salga adelante con el apoyo del PP. Aunque por el camino, los voxistas han dejado alguna que otra crítica que han ido más allá que en los primeros días tras la riada, cuando también dejaron pullas hacia Carlos Mazón, posteriormente diluidas y focalizadas en su totalidad hacia el Gobierno central. En esta ocasión, las miradas las han puesto en el alcalde de Alicante, Luis Barcala, a quien el diputado Miguel Pascual le ha pedido la dimisión, igual que hiciera la formación en el pleno municipal, pero no había hecho por la mañana el síndic ante Llorca.

El síndic del PPCV, Fernando Pastor, en su intervención este miércoles en las Corts. / José Cuéllar/Corts

"Barcala no ha sabido responder a las preguntas que se le han hecho, parece que todo el ayuntamiento era conocedor de esta promoción menos el alcalde, debería haber dimitido desde el minuto uno porque no ha sabido estar a la altura de las circunstancias", ha expresado Pascual. Pero la responsabilidad no queda ahí. Los de Santiago Abascal, tanto Pascual como José María Llanos en la sesión de control al president, habían señalado además que la responsabilidad había "superado el ámbito municipal" y afecta a la Generalitat, de ahí la comisión de investigación en las Corts.

"Solo manchar"

Esta saldrá adelante con el voto del PP que este miércoles se ha dedicado a tapar toda vía de fugas ante un tema sensible que afecta a la principal preocupación de la ciudadanía. Por la mañana Llorca y Susana Camarero han incidido en circunscribir las responsabilidades en unos "jetas" y en un funcionario. Por la tarde, Pastor ha reividicado que no tienen nada que tapar, que por eso el Consell ha ido a la Fiscalía y que por eso apoyarán la creación de la comisión. Pero la de Vox y no la de la izquierda, "porque ustedes (Compromís y PSPV) no quieren investigar, solo manchar".

La aprobación de la comisión abre el interrogante de hasta qué punto habrá acuerdo entre ambos partidos para pactar el plan de trabajo (como en la dana) y las comparecencias o si socialistas y valencianistas tratarán de trastabillear esa situación. Hacia ahí han apuntado tanto el diputado del PSPV, José Antonio Díaz, quien ha rechazado "mayorías mecánicas que sirvan para bloquear" las labores parlamentarias, como la de Compromís, MJ Calabuig, quien ha exigido que el plan de trabajo se haga "entre todos los grupos". "Queremos investigar todo lo que hay detrás de esta estafa", ha añadido.

Noticias relacionadas

Los representantes de la izquierda han señalado que la situación apunta directamente al PP. De hecho, Calabuig ha indicado que la situación tiene "nombres propios", citando a Carlos Mazón, Susana Camarero, Luis Barcala y hasta Juanfran Pérez Llorca ante los cambios del Consell en el decreto de adjudicación de las VPP y ha negado el "bulo" de vinculación alguna de Compromís con el funcionario implicado. Por su parte, el socialista Díaz ha bromeado con que Les Naus es ahora "una de las agrupaciones más grandes del PP en Alicante", hasta el punto de que Francisco Camps podría ir a hacer campaña, y que el PP "no tiene un modelo de vivienda pública, sino una idea de negocio".