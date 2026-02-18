Protesta feminista ante las Corts: "Hay una 'voxtorsión' hacia las políticas de igualdad"
La Coordinadora Feminista carga contra Camarero y le reprocha "poner en riesgo derechos" solo por contentar a Vox
Antes de que los verbos empezasen a sonar en el hemiciclo ya hay acción en las Corts. Más bien, en las puertas. La Coordinadora Feminista se ha manifestado minutos antes de que comience el pleno ante el parlamento valenciano para protestar contra lo que consideran un "borrado" en las políticas de igualdad por parte del Consell por culpa de una "voxtorsión", la "extorsión de Vox" para frenar este tipo de medidas.
Bajo el lema “Se busca consellera de Igualdad”, el colectivo ha puesto el foco sobre la vicepresidenta Susana Camarero, responsable en el Ejecutivo autonómico de las políticas de igualdad, a la que han señalado directamente por la pasividad en estas medidas. "Hay un completo borrado de las políticas de igualdad, necesitamos que haya una consellera que plante cara a la extorsión de Vox", ha explicado Puri Nieto, coportavoz de la organización ante la entrada del parlamento autonómico.
A la protesta han acudido a mostrar su respaldo tanto representantes del PSPV, como la portavoz de Igualdad, Rosa Peris, como de Compromís, como su síndic Joan Baldoví, la adjunta Isaura Navarro o la responsable de Igualdad, Vero Ruiz.
Entre las quejas expresadas por la organización está que se haya eliminado toda referencia a la igualdad en el último decreto de convivencia educativa pese a que recuerdan que la propia ley que aprobó el PP en su momento, en 2012, "señala directamente al área de educación para entrar ahí para derribar los estereotipos sexistas". En este sentido, Nieto ha recordado los datos dados por la Fiscalía donde las agresiones sexuales en menores han crecido un 118 %.
"Basta ya de esta estafa, esta no es la política a la que el PP se comprometió en su día, si hay algo que lo impide, que lo diga porque aprobaron leyes que ahora ha borrado; si es por Vox, que busque los votos de otra manera, pero no a base de poner en riesgo los derechos de las menores", ha incidido Nieto.
