La reforma de una ley de Oltra acaba a los gritos en las Corts: "Nada tapa lo mala gente que podéis ser"

Elena Albalat superará este jueves (salvo sorpresa a la hora de apretar el botón) su primera prueba legislativa en las Corts como consellera de Servicios Sociales: la tramitación de la nueva ley de la Renta Valenciana de Inclusión. Lo hará gracias al apoyo de Vox cuyo rechazo, junto al del PP, permitirá tumbar las enmiendas a la totalidad de PSPV y Compromís, que de haber salido adelante hubieran frenado uno de los proyectos estrella de su departamento. No obstante, que el intento de bloqueo de la izquierda vaya a decaer no deja el camino expedito para que salga adelante esta reforma, ya que sobre el horizonte aún se vislumbran curvas en forma de enmiendas donde los voxistas apretarán a los populares para lograr sus votos.

Esa pantalla ya llegará cuando toque. De momento, lo que se vislumbrará este jueves en el tablón de votaciones cuando sus señorías constanten su postura defendida este miércoles será de alivio para el Consell y eso que el debate ha sido de alta tensión, subiendo las pulsaciones a máximos de la jornada. Las enmiendas a la totalidad de socialistas y valencianistas decaerán gracias a la suma de los diputados de populares y voxistas y la reforma de una de las leyes que también fue bandera en la época de Mónica Oltra en el departamento de políticas sociales podrá seguir adelante con su tramitación parlamentaria. Eso sí, atada a Vox.

Albalat ha defendido que los cambios propuestos con la nueva ley permitirán corregir algunos de los "límites" que tiene la actual normativa, apuntando a las "barreras" que tenía hasta ahora y que deja fuera a "muchas personas", la simplificación del sistema y la reducción de la burocracia. "La Renta Valenciana de Inclusión no puede ser algo inoperante, no borra lo anterior, no somos sectarios, no rompe el sistema, lo adapta a las nuevas realidades y combate los problemas que no son pocos", ha añadido la diputada del PP, Elena Bastidas, que ha ejercido la réplica a la izquierda.

Asimismo, entre los cambios más destacados que se proponen en esta ley está la posibilidad de compatibilizar la ayuda con el empleo lo que, según defiende la conselleria, mejora la integración, algo que también ha reivindicado Vox. "Se pasa de la dependencia a la independencia", ha indicado Miriam Turiel por parte de los voxistas. Su voto será clave para que salga el proyecto adelante, aunque entre medias tendrán que negociar enmiendas como la petición de abrir la puerta a que las mujeres que porten velo no puedan acceder a esta prestación, recordando el debate del día anterior en el Congreso.

"Haced el bruto"

En el anverso están los puntos señalados por PSPV y Compromís que han justificado sus propuestas para devolver el texto al Consell. Ambas formaciones han admitido que la ayuda impulsada en tiempos del Botànic tiene "muchas cosas" que mejorar pero han rechazado que sea en la línea presentada por el actual Consell. En este sentido, han criticado que se cree un nuevo régimen sancionador, que se elimine la obligación de ampliar el crédito cuando se acabe el presupuesto previsto para esta prestación o que se quite toda referencia a la violencia de género.

"Quieren caridad y discreción, no garantizan las prestaciones para las personas vulnerables", ha criticado Silvia Gómez, diputada del PSPV. "Es una indecencia", ha indicado Francesc Roig, de Compromís. No obstante, el tensiómetro se ha elevado con las referencias hacia la extrema derecha y sus enmiendas. Hacia ellas se han referido tanto Gómez como Roig con quien el choque se ha desvocado. Tras calificar de "porquería" las enmiendas de Vox, el parlamentario valencianista se ha dirigido al grupo voxista: "Haced el bruto todo lo que os dé la gana, pero nada tapa lo mala gente que podéis llegar a ser".

Ese final de intervención ha caldeado los ánimos y ha acabado con diputados de los dos partidos chillándose entre bancadas. "Contesta al idiota este", se ha escuchado antes de que la presidenta de las Corts apercibiera a los síndics de los dos grupos. "Cómo le molesta la verdad a la extrema derecha, que les digan que es un partido racista y xenófobo, nunca nos encontrarán al lado de las leyes que tengan esta impronta", ha añadido Gómez.