Sigue en directo la sesión de control de Las Corts Valencianes

Valencia

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, responderá en su primera sesión de control en Las Corts Valencianes a preguntas sobre las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) tras la polémica de la promoción Les Naus de San Juan de Alicante, así como al hecho de "mantener el mismo gobierno" que su antecesor, Carlos Mazón, y sobre el cumplimiento de sus compromisos de Gobierno.

Será la primera vez que Llorca comparezca como jefe del Consell en una sesión de control ante el pleno de Las Corts, más de dos meses después desde que tomara posesión como jefe del Consell tras la dimisión del 'expresident' Carlos Mazón. La última sesión fue a mediados de octubre, con Mazón todavía al frente de la Administración autonómica.

Pérez Llorca acudirá de nuevo al parlamento valenciano, donde hasta hace unos meses ejercía como síndic del PP, pero lo hará ahora como 'president' de la Generalitat tras ser investido a finales de noviembre gracias a los 40 votos de su partido y los 13 de Vox.

Directo | Llorca sitúa la responsabilidad en "unos jetas" y el PSPV habla de un "cartel de la vivienda"

Protesta feminista ante las Corts: "Hay una 'voxtorsión' hacia las políticas de igualdad"

El sector de las VTC sospecha que el Consell les prohibirá los servicios urbanos y alertan de que la medida les abocaría a la quiebra

El amor obra milagros en las viviendas protegidas de Alicante

La crispación PSPV-Ens Uneix eleva su tono y acaba en bronca en la diputación

El poniente activa el lodo de l’Albufera y evidencia la falta de nuevos caudales

El Consell diseña el gasto dana de 2026 con la deuda del Estado ante la falta de presupuestos

Igualdad mantiene 27 centros de menores y 1.500 trabajadores con contratos caducados desde hace un lustro

