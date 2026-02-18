En Directo
Minuto a minuto
Sigue en directo la sesión de control de Las Corts Valencianes
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se estrena hoy la sesión de control
El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, responderá en su primera sesión de control en Las Corts Valencianes a preguntas sobre las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) tras la polémica de la promoción Les Naus de San Juan de Alicante, así como al hecho de "mantener el mismo gobierno" que su antecesor, Carlos Mazón, y sobre el cumplimiento de sus compromisos de Gobierno.
Será la primera vez que Llorca comparezca como jefe del Consell en una sesión de control ante el pleno de Las Corts, más de dos meses después desde que tomara posesión como jefe del Consell tras la dimisión del 'expresident' Carlos Mazón. La última sesión fue a mediados de octubre, con Mazón todavía al frente de la Administración autonómica.
Pérez Llorca acudirá de nuevo al parlamento valenciano, donde hasta hace unos meses ejercía como síndic del PP, pero lo hará ahora como 'president' de la Generalitat tras ser investido a finales de noviembre gracias a los 40 votos de su partido y los 13 de Vox.
Diego Aitor San José
Llorca sitúa la responsabilidad en "unos jetas" y el PSPV habla de un "cartel de la vivienda"
El PSPV ha centrado toda su intervención en la tribuna en el tema de la vivienda y el escándalo de Alicante, dejando tras más de 16 meses y la salida de Mazón entre medias, la cuestión de la dana. El síndic socialista ha apuntado a que el problema está en el decreto de las VPP impulsado por Mazón y Camarero, a quien le ha reclamado la destitución de nuevo, así como la exigencia de dimisión del PP de Alicante a quien ha acusado de haber creado un "cartel de la vivienda". Por su parte, en su contrarréplica, Llorca ha centrado toda la responsabilidad en la "inforamción privilegiada de unos jetas" así como el funcionario que validó las viviendas, al que ha acusado de haber sido ascendido en su momento por Compromís. "Ustedes lo ascendieron, nosotros lo hemos apartado y llevado a la Fiscalía", ha sentenciado.
Diego Aitor San José
Llorca se apoya en el Plan Vive
Primera respuesta corta de Juanfran Pérez Llorca, apenas 50 segundos de los 5 minutos que tiene de tiempo. Ante la pregunta de cuál era su modelo de vivienda, Llorca ha citado que se queda con el "Plan Vive", el que está impulsando el Consell, que tiene pactos con 85 municipios, "algunos de su partido", en referencia al PSPV, y ha indicado: "Gandia, Alcoi, Almussafes". Y ha repetido: "Almussafes", por el presunto caso de acosos sexual del alcalde expulsado por los socialistas. Gracias a este plan, ha indicado, se han conseguido, "4.800 viviendas, ustedes 0".
Diego Aitor San José
Petición de dimisiones por las VPP de Alicante
La sesión de control empieza con la pregunta del síndic del PSPV, José Muñoz, que se centra en el escándalo de las VPP de Alicante. De hecho, nada más comenzar, ha reclamado la destitución de la vicepresidenta y titular de las competencias de Vivienda, Susana Camarero. "Mientras el PP se queda las viviendas de Alicante, hay gente haciendo cola tres días para tener una vivienda en Alzira", ha expresado Muñoz quien ha reclamado "destituir a Susana Camarero y pedir la dimisión del alcalde de Alicante", Luis Barcala. También ha pedido que la primera medida de la Oficina Antiokupación de la que el Consell ultima su presentación "debe ser desalojar a los cargos del PP que están ocupando viviendas de alto standing".
Diego Aitor San José
Regreso sin Mazón en el escaño
Pequeños detalles antes del inicio de la sesión de control, la primera de Juanfran Pérez Llorca, la que rompe una sequía de plenos ordinarios desde el 19 de diciembre y de sesiones de control desde el 16 de octubre, cuando todavía era president Carlos Mazón. Precisamente el exjefe del Consell no está en su escaño de la última fila, una de las ausencias de la jornada. En cambio, en la tribuna de invitados está Carlos Fernández Bielsa, líder del PSPV en la provincia de Valencia, que ha acudido a la cámara autonómica para dar apoyo a Raquel Cámara, cuya toma de posesión del escaño se ha convertido en el primer punto del día.
Diego Aitor San José
Protesta feminista antes del pleno
Antes de que los verbos empiecen a sonar en el hemiciclo ya hay acción en las Corts. Más bien, en las puertas. La Coordinadora Feminista se está manifestando ante el parlamento valenciano para protestar contra lo que consideran un "borrado" en las políticas de igualdad por parte del Consell. Bajo el lema “Se busca consellera de Igualdad”, el colectivo ha puesto el foco sobre la vicepresidenta Susana Camarero a la que han señalado directamente por la pasividad en estas medidas. "Hay un completo borrado de las políticas de igualdad, necesitamos que haya una consellera que plante cara a la extorsión de Vox", ha explicado la organización ante la entrada del parlamento autonómico. A la protesta han acudido a mostrar su respaldo tanto representantes del PSPV, como la portavoz de Igualdad, Rosa Peris, como de Compromís, como su síndic Joan Baldoví, la adjunta Isaura Navarro o la responsable de Igualdad, Vero Ruiz.
