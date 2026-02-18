Sigue en directo la sesión de control de Las Corts Valencianes

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, responderá en su primera sesión de control en Las Corts Valencianes a preguntas sobre las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) tras la polémica de la promoción Les Naus de San Juan de Alicante, así como al hecho de "mantener el mismo gobierno" que su antecesor, Carlos Mazón, y sobre el cumplimiento de sus compromisos de Gobierno.

Será la primera vez que Llorca comparezca como jefe del Consell en una sesión de control ante el pleno de Las Corts, más de dos meses después desde que tomara posesión como jefe del Consell tras la dimisión del 'expresident' Carlos Mazón. La última sesión fue a mediados de octubre, con Mazón todavía al frente de la Administración autonómica.

Pérez Llorca acudirá de nuevo al parlamento valenciano, donde hasta hace unos meses ejercía como síndic del PP, pero lo hará ahora como 'president' de la Generalitat tras ser investido a finales de noviembre gracias a los 40 votos de su partido y los 13 de Vox.