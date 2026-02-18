Las víctimas de la dana, sobre las nuevas ayudas del Consell: "La dignidad no se compra"

“No es una cuestión de dinero, sino de reconocimiento, responsabilidad, transparencia, prevención y cambio de políticas”. Así resumen las tres asociaciones mayoritarias de víctimas y damificados por la dana -la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O, la Associació de Víctimes Dana 29 d'octubre de 2024 y la Asociación Damnificados por la DANA de l' Horta Sud de Valencia- su opinión sobre las nuevas ayudas anunciadas por el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, para las familias de los fallecidos en la barrancada. "La dignidad de las víctimas no se compra", subrayan.

Este miércoles se ha anunciado que el Consell indemnizará a las familias de los fallecidos durante la dana del 29 de octubre, un anuncio que llega 477 días después. Lo ha hecho el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que se había reservado el anuncio para su primera sesión de control en las Corts. Serán 80.000 euros por cada fallecido.

Con este gesto, el sustituto de Carlos Mazón busca continuar con el acercamiento que se está produciendo con los colectivos de familiares de los más de 230 fallecidos y afectados por la dana, muchos de los cuales le siguen exigiendo que reclame al expresident el acta de diputado que le blinda por ahora de la actuación de la jueza de Catarroja. Y la reacción de las tres asociaciones comandadas respectivamente por Rosa Álvarez, Mariló Gradolí y Álex Carabal no se ha hecho esperar.

Primer comunicado conjunto

En el primer comunicado conjunto firmado por las tres entidades -hasta ahora era frecuente verlos firmados por la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O y la Associació de Víctimes Dana 29 d'octubre de 2024- , las entidades manifiestan que el debate "no puede reducirse únicamente a una cuestión económica". "Lo que está en juego no es una cuestión de ayudas ni de dinero, sino de reconocimiento a las víctimas mortales por parte de la Generalitat Valenciana", continúa el comunicado conjunto.

En este sentido, insisten en que la reparación "no se limita a compensaciones materiales". "Hablamos de responsabilidad institucional, de transparencia en la gestión y, sobre todo, de aprender de lo ocurrido para evitar que vuelva a repetirse", resumen.

Valencia. VLC. Las asociaciones de victimas de la dana se concentran ante Las Corts durante la comparecencia de Carlos Mazon en la comision de investigacion por la dana / GermÃ¡n Caballero / LEV

"Un año y cuatro meses mintiendo"

Las tres asociaciones coinciden en exigir, sobre todo, transparencia: "llevan un año y cuatro meses mintiendo, defendiendo a Mazón mientras 230 valencianos y valencianas se ahogaban". "Las familias y las personas damnificadas tienen derecho a conocer con claridad qué ocurrió, qué decisiones se tomaron y qué medidas se han adoptado desde entonces para mejorar los protocolos de alerta y respuesta", subrayan.

Pero no solo eso. En segundo lugar, apuestan por "cambiar las políticas". "Hoy mismo se ha hecho público un estudio científico que demuestra cómo el cambio climático convirtió una dana en una catástrofe para la que no estábamos preparados. Y el Consell continúa evitando que se desarrollen políticas de adaptación a ese cambio climático que ya es una realidad", denuncian.

Noticias relacionadas

Reclaman reconocimiento

Las víctimas siguen preocupadas, añade el comunicado. Sobre todo, además de por lo que ocurrió, por "cómo Mazón y Pérez Llorca perpetúan la mentira y los intentos de eludir la verdad". Por eso, piden que se honre a las víctimas de forma integral. "La mejor manera de honrar la memoria de las víctimas es garantizar que se adopten medidas efectivas para que una situación similar no vuelva a producirse con las mismas consecuencias y que el Consell reconozca a las víctimas mortales de la dana del 29 de octubre de 2024", concluye. "La dignidad de las víctimas no se compra; exigimos verdad, justicia y reparación", zanja el comunicado.