Más de 6.400 mujeres acudieron a Urgencias de la sanidad de la Comunitat Valenciana con lesiones por violencia machista, un 47 % más que en 2021

Un total de 6.426 mujeres valencianas acudieron a los servicios de Urgencias o de Atención Primaria con lesiones propias de una mujer víctima de violencia machista en 2025. La cifra se ha incrementado en un 47 % en un lustro porque, en el año 2021, se detectaron 4.362 supuestos casos. Así se recoge de una respuesta parlamentaria de la Conselleria de Sanidad al grupo Compromís que refleja además que, mientras que los partes de lesiones aumentan, la cifra de mujeres participantes -las mayores de 14 años- en el cribado de violencia de género ha caído un 27 % en el mismo periodo. Si en 2021 el personal sanitario ofreció responder la encuesta a 52.704 mujeres, en 2025 solo hizo el ofrecimiento a 38.459 mujeres mayores de 14 años y de ellas solo 347 declinaron responder la encuesta; son solo el 0,90 %. La encuesta permitió detectar 1.125 positivos, una cifra que crece un 27 % en cinco años. La caída del número de participantes es mucho más gravosa si se compara con los datos previos a la pandemia, cuando se lanzó la propuesta a 101.839 mujeres.

El debate sobre los sistemas de prevención y protección de las mujeres vuelve a centrar el debate en una semana nefasta en la Comunitat Valenciana, con el asesinato de una enfermera del centro de salud de Benicàssim a manos de su expareja; y el doble crimen en Xilxes, donde un hombre ha sido detenido por haber quebrantado la orden de alejamiento hacia su mujer y su hija menor de edad -ambas asesinadas- y es el principal sospechoso del crimen. En este contexto, desde Compromís denuncian los recortes y la degradación del Sistema de Información contra la Violencia (Sivio), llevada a cabo por la actual Conselleria de Sanidad, que ha provocado una caída del número de participantes en el programa.

Toni Losas

Degradación vs. refuerzo

"El colapso sanitario reduce el tiempo del personal para poder atender correctamente a estas mujeres -, explica la diputada de Compromís Verónica Ruiz-, pero además la actual Conselleria de Sanidad se ha dedicado a vaciar de contenido las Unidades de Igualdad de los departamentos de salud". El principal problema, según la nacionalista, es que "ya no hay personal de coordinación" que se dedique a "crear consciencia" sobre la importancia de invitar a las mujeres a participar en el programa. Asimismo, Ruiz critica que la Generalitat Valenciana se ha dedicado a "desmantelar" todos los programas transversales relacionados con la igualdad en los últimos tres años. "No hay ningún interés en la prevención y detección", asevera.

La caída de consciencia por parte del personal sanitario la trasladan también los médicos. "Al principio se hacía mucho hincapié en recordar que preguntáramos a las mujeres en consulta, pero se ha perdido con el tiempo". Así lo explica Mª José Muñoz, médica de Atención Primaria y representante de la Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària (Sovamifc), quien relata que, al implantarse, salía un mensaje en los ordenadores recodando la importancia de hacer preguntas rutinarias. Esto es importante sobre todo en los casos pasivos, en los que la mujer no quiere denunciar o no es consciente de ser víctima de la violencia machista. "En nuestras consultas, se nos recomienda preguntarles por qué puede haber detrás de casos de insomnio, qué les preocupa realmente -, prosigue- o para detectar posibles indicadores de sospecha". Perder el efecto novedad del cribado, unido a un tiempo reducido de atención en las consultas, ha hecho caer drásticamente los números del programa.

Por su parte, fuentes oficiales de Sanidad niegan recortes en el programa Sivio y explican que se les ha dotado un nuevo impulso a través de los acuerdos de gestión, que establecen los objetivos a mejorar para el presente ejercicio. La finalidad es aumentar el número de mujeres que se acogen al programa, una muestra a la baja como demuestran los datos. En el departamento de Elda, donde ejerce Mª José, ya se ha incluido y asegura que ha sido efectivo. "Al final, es una cuestión de darle importancia -, insiste-. Cuando se hacía, ahí están los datos".

El Clínic, el que más participantes tiene

Las cifras de participación reflejan diferencias notables entre departamentos de salud. Es el del Clínico de València donde participaron más mujeres, con un total de 4.538 ofrecimientos que aventaja en más de un millón al siguiente. Este es La Fe de València con 3.437 y, en tercera situación, se sitúa el de Elx-Crevillent con 3.270 mujeres. El General, el que más SIP tiene adheridos, el departamento que atiende a una mayor población, se queda lejos con 1.284 participantes. En contraposición, los departamentos con menor número de mujeres adheridas al cribado de violencia de género son el de Vinarós, con 281 participantes; el de Sant Joan d'Alacant (317); y Gandia, con 404.

Noticias relacionadas

Por franjas de edad, las mujeres con más lesiones son las de entre 40 y 44 años, con 971 casos, seguidas por las de entre 35 y 40 años (879) y las de 45 a 49, que suman 872 partes de lesiones.