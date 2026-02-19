Baldoví enarbola el acto de Rufián para exhibir a Compromís como eje de las candidaturas valencianas

Joan Baldoví ha puesto encima de la mesa otra de sus expresiones populares valencianas. Tras su ya habitual "quan toque regarem", este jueves ha tocado "escarotar el galliner", reflexión con la que ha celebrado el acto del día anterior de Gabriel Rufián y el diputado de Más Madrid, Emilio Delgado. "Ha tenido la virtud de 'escarotar el galliner'", ha indicado el síndic de los valencianistas que no se ha quedado solo en la apertura del debate, sino que le ha servido para reivindicar a Compromís como núcleo de las posibles candidaturas en las tres circunscripciones valencianas.

Los valencianistas, que hasta ahora habían marcado distancias con los movimientos impulsados por el dirigente de ERC, han enarbolado ahora su petición de "combatir a la extrema derecha provincia a provincia" para erigir a la coalición como esa formación con "mayor implantación territorial" en las tres circunscripciones de la Comunitat Valenciana que puede ser la base sobre la que se ha de "concentrar el voto" con la que "disputar los escaños a la derecha y la extrema derecha".

Es decir, en pleno debate de la izquierda, con el acto de Rufián el jueves y el que se avecina el próximo sábado por parte de los partidos del Grupo Plurinacional Sumar que conforman la pata minoritaria del Gobierno central, Compromís trata de erigirse como el núcleo sobre el que se han de arremolinar el resto de partidos de la izquierda valenciana, tanto en el caso de unas elecciones generales como en las autonómicas, una situación que Rufián reclama para ERC en Cataluña, BNG en Galicia o Bildu en Euskadi.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y el dirigente de Más Madrid, Emilio Delgado, en el acto organizado en la sala Galileo Galilei / CESAR VALLEJO RODRIGUEZ

En este sentido, Baldoví ha destacado que Compromís "es la formación que puede sacar de la abstención al votante socialista". Para ello, no obstante, ha apelado a ser "inteligentes y generosos", tanto para conformar candidaturas en las elecciones generales como en las autonómicas, donde esperan sumar a formaciones como Esquerra Unida e incluso Podem que en 2023 se quedaron fuera de las Corts con un 3 % de los votos, dejando sin representación 90.000 papeletas de la izquierda.

"Más calma"

"Aquí hay posibilidades reales de cambio, pero tenemos que ser inteligentes y generosos", ha explicado Baldoví quien también ha reclamado abrir un tiempo de debate "con más calma" y, sobre todo, con "más discreción" y "menos declaraciones". Vaya, que no sea como se está realizando en las últimas semanas cuando las novedades sobre actos, reuniones y análisis electorales se están haciendo por la vía declarativa, tanto ante los medios de comunicación como a partir de las redes sociales.

Por esta misma vía, y en una línea muy similar a la señalada por Baldoví, se ha expresado también el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez. "Compartimos un programa claro, cooperamos en las instituciones y construimos en cada circunscripción una candidatura responsable, arrelada y generosa", ha indicado en su cuenta de X. En lo que no se ha mostrado de acuerdo el síndic valencianista es en la idea del "grupo interparlamentario" señalada por Rufián: "Ya hablaremos", ha indicado.