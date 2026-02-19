Vaivén
La Diputación de València 'recupera' el acento abierto en la Beneficència
La corporación vuelve a instalar la tilde de la polémica tras ser restaurada, y la mantendrá mientras el ayuntamiento no adopte un cambio formal
La Diputación de València ha recuperado la tilde abierta sobre la 'e' de València. Ha sido el concejal de Compromís Pere Fuset quien ha compartido esta mañana en sus redes sociales las imágenes de los operarios restituyendo la pieza de metal que hace las veces de acento en la fachada de la Beneficiència, el contenedor cultural de la institución que aloja l'Etno y el Museu de Prehistoria.
En realidad no hay polémica. La ausencia temporal de la tilde se debía a trabajos de restauración que antes ya se habían realizado sobre otros elementos de la rotulación, aunque la casualidad ha querido que hoy las miradas se pusieran sobre un acento.
Respecto a este asunto, el equipo de gobierno de Vicent Mompó traslada que el nombre de la diputación, así, con el acento abierto sobre la 'e', seguirá vigente mientras el Ayuntamiento de València no lo cierre. El Ayuntamiento de Valencia es la insititución de la que toma su nombre, y está pendiente todavía de un dictamen de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) sobre el cambio del topónimo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aviso rojo en la Comunitat Valenciana por vientos huracanados de más de 140 km/h: la Aemet activa el máximo nivel de alerta por el peligro extremo de las rachas
- Los cines Yelmo de València niegan la entrada a alumnado de un IES porque la profesora lo comunicó en valenciano
- Aemet activa el aviso naranja por vientos huracanados de más de 120 km/h en la Comunitat Valenciana
- Burjassot, Paterna, l’Eliana y San Antonio de Benagéber: las salidas de la CV-35 que se renovarán este año
- Las subidas del 100% del alquiler en València: 'Soy funcionario y mi casero me exige 1.200 euros al mes donde pagaba 600
- A qué hora bajará la velocidad del viento en Castellón y Valencia y cuándo acabará el aviso rojo de la Aemet
- Salva de la dana a la anciana para la que trabajaba y le niegan los papeles por no estar empadronada
- Aemet vuelve a activar los avisos por viento en la C. Valenciana: Valencia, Castellón y Alicante se ponen de nuevo en alerta tras el paso de la borrasca Oriana