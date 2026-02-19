La Diputación de València 'recupera' el acento abierto en la Beneficència

La Diputación de València ha recuperado la tilde abierta sobre la 'e' de València. Ha sido el concejal de Compromís Pere Fuset quien ha compartido esta mañana en sus redes sociales las imágenes de los operarios restituyendo la pieza de metal que hace las veces de acento en la fachada de la Beneficiència, el contenedor cultural de la institución que aloja l'Etno y el Museu de Prehistoria.

En realidad no hay polémica. La ausencia temporal de la tilde se debía a trabajos de restauración que antes ya se habían realizado sobre otros elementos de la rotulación, aunque la casualidad ha querido que hoy las miradas se pusieran sobre un acento.

Respecto a este asunto, el equipo de gobierno de Vicent Mompó traslada que el nombre de la diputación, así, con el acento abierto sobre la 'e', seguirá vigente mientras el Ayuntamiento de València no lo cierre. El Ayuntamiento de Valencia es la insititución de la que toma su nombre, y está pendiente todavía de un dictamen de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) sobre el cambio del topónimo.