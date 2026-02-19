Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EN DIRECTO | INFORMACIÓN entrega sus premios “Importantes” en el ADDA

El Auditorio de la Diputación de Alicante acoge la 41 edición de los galardones, con 19 reconocimientos a referentes del mundo académico, la investigación, la cultura, el deporte, la gestión del agua y el comercio.

Sigue en directo la gala de los premios "Importantes" de INFORMACIÓN / INFORMACIÓNTV

INFORMACIÓN

El ADDA se convierte este jueves 19 de febrero, a partir de las 19:00 horas, en el epicentro social de la provincia con la celebración de la 41 edición de los premios “Importantes” de INFORMACIÓN. La gala distinguirá a 19 personas, entidades y municipios que contribuyen a una provincia mejor a través de sus acciones, esfuerzo y trayectoria.

Entre los galardonados figuran Aqualia, los artistas Yerai Cortés y La Tania, los médicos Manuel Asín y Antonio Picó, Alhambra Guitarras, Vittorio Cataldo, Zahati, Benavent y García Joyeros, además de clubes deportivos como el PAS Alcoi y el Balonmano Horneo Alicante, y municipios como Villena y Benidorm. También serán reconocidos Marouane Abatouy, la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l’Alacantí y el Consorcio de Aguas de la Marina Baixa, la Universidad CEU Cardenal Herrera, el programa formativo de la cárcel de Villena, la catedrática Carmen Alemany y el Laboratorio de Robótica Espacial de la Universidad de Alicante.

Sigue aquí en directo una de las citas sociales más destacadas del año en la provincia.

