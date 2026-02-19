El jefe de análisis de Emergencias confirma a la jueza de la dana que a las 18.30 horas del 29-O ya sabían de los problemas en Chiva, en la cuenca alta del Poyo

El exjefe de la unidad de análisis y seguimiento de Emergencias, Juan Ramón Cuevas, ha confirmado a la jueza y el fiscal de la dana que a las 18.30 horas del 29 de octubre (29-O) ya sabían en Emergencias de "los problemas en Chiva", municipio ubicado en la cuenca alta del barranco del Poyo. Una información relevante porque siempre se ha negado que los problemas en el Poyo (una extensa cuenca que afecta a las comarcas de la Hoya de Buñol, el Camp del Turia y l'Horta Sud) se conocieran con la anticipación suficiente para poder avisar a la población porque el foco estaba puesto en la presa de Forata. De hecho, la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, mando único de la emergencia el 29-O, aún insiste en defender que el Es Alert de las 20.11 horas se envió sólo "por Forata" y por la inminente amenaza de rotura o desbordamiento de la presa en la cuenca del río Magro, ubicada en Yátova, y que afectaba gravemente a municipios de la Ribera Alta, donde el río Magro desemboca en el Xúquer, en el municipio de Algemesí.

Cuevas ha vuelto a declarar este jueves ante la jueza y el fiscal de la dana, tras su primera comparecencia, realizada el pasado 10 de junio, cuando aún se desconocían muchos detalles sobre la tarde del 29 de octubre, como por ejemplo que el retraso en el envío del Es Alert se debió a las dudas jurídicas sobre si el texto suponía "confinar a la población", la decisión de avisar a los municipios de la cuenca del Magro aguas abajo de Forata a través de una videoconferencia a la que no se unió ningún alcalde o alcaldesa. Y los cambios en algunas palabras demasiado "catalanas". Tampoco se conocían los vídeos "periodísticos" grabados del Cecopi y que Emergencias ocultó durante once meses.

El exjefe de la unidad de análisis y seguimiento de Emergencias también ha confirmado que el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, "me dijo entre las 18 horas-18.15 horas que había que preparar un Es Alert por la presa de Forata (aunque en el Cecopi lo incluyó el mismo Suárez por primera vez a las 17.15 horas)". "No hay una propuesta, sino una plantilla en tres idiomas sobre la cual empezar a trabajar, por la limitación de caracteres (600). Es un correo que se envía por mail a Suárez, pero era un plantilla, sin nada concreto para Forata. Era una forma de empezar a trabajar", aseguró según fuentes conocedoras de su declaración. Otra afirmación que desmiente la tesis defendida por Salomé Pradas de que del Es Alert no se comenzó a hablar hasta las 19 horas.

Aunque Cuevas ha explicado que poco después de esta primera orden para comenzar a preparar el Es Alert, es el mismo Suárez quien le dice que amplie el foco de la alerta además de a la Ribera Alta (por Forata) al resto de la provincia de València. Una decisión provocada por los "problemas en Chiva" que estaban generando las intensas lluvias caídas a lo largo de toda la tarde, según reconoció Cuevas a preguntas del letrado de Compromís, Armando Galán. En Chiva murieron el marido y los dos hijos de Dolores y el desbordamiento de la rambla, conocida en esta zona como el barranco de Chiva, también provocó la muerte a Candi, el marido de Victoria. Dos destacadas componentes de la Asociación de víctimas mortales de la dana.

Transcriptor del mensaje de la consellera

De esta manera, Cuevas ha confirmado que "entre las 18.35 hasta las 19.50 horas que recibo el texto creo que estuvieron haciendo pruebas sobre el Es Alert". Y, de hecho, ha señalado a preguntas de la jueza de la dana Nuria Ruiz Tobarra, magistrada titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, que el texto de la primera alerta se lo entregó Salomé Pradas, la entonces consellera de Justicia e Interior y mando único de la emergencia el 29 de octubre. Cuevas, como ya declaró el 10 de junio, fue uno de los dos funcionarios que intervino en la redacción del Es Alert, aunque con la firma electrónica de otro compañero. De hecho, en junio ya admitió que fue "el transcriptor del mensaje que traía la consellera".Hoy ha añadido que "el texto me lo dio Salomé Pradas en un papel, con la orden que no se enviara hasta que ella lo dijera", ha asegurado, según fuentes conocedoras de su declaración.

El texto ha reiterado que no sabía de dónde venía, porque Cuevas no formó parte del Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado), el cerebro de la emergencia, en el que algunos testigos han declarado que no se debatió la redacción definitiva del Es Alert,. Y que inicialmente la entonces consellera Salomé Pradas achacó exclusivamente a los técnicos.

Salomé Pradas declaró, como investigada, desconocer el proceso del envío del Es Alert y se escudó en su falta de experiencia para justificar sus decisiones, o la falta de ellas. La jueza de la dana considera que los dos Es Alert (20.11 y 20.57 horas del 29 de octubre) fueron, «tardíos y erróneos», según la jueza de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra. Cuevas era el jefe de la unidad de análisis y seguimiento del riesgo de Emergencias y su trabajo el 29 de octubre fue "apoyar al personal de sala por las consecuencias que pudieran derivarse". Su jornada el día de la dana comenzó a las 7 de la mañana y acabó entre las 23 y las 23.30 horas.

Las tesis de Salomé en redes sociales

Por el contrario, Salomé Pradas ha publicado en una de sus redes sociales que "el testigo [el exjefe de servicio José Manuel Cuevas] no ha dicho en ningún momento que el Es Alert final estuviera preparado desde las 19h. De hecho, en el vídeo del Cecopi en el que yo digo lo de las redes sociales, el texto que lee Jorge Suárez es distinto del texto que se recibe en los móviles. Es, por tanto, imposible que retenga algo que no se mandó". Según Pradas, "es radicalmente falso que el texto estuviera listo entonces y yo estuviera retuviéndolo si hay audios publicados por el jefe de climatología de Aemet en los que se escucha una conversación entre la delegada del gobierno, Jorge Suárez y yo hablando del mecanismo de funcionamiento de Es Aler a las 19.20h".

La exconsellera admite ahora que "a partir de las 19.30 horas, como ha declarado el propio Jorge Suárez, es cuando se empieza a recibir información del resto de la provincia dentro del Cecopi". "Antes, nunca", incide. Y añade que "el texto final se acuerda en el seno del Cecopi (como han declarado todos, aunque los funcionarios Jorge Suárez y José Miguel Basset lo desmienten) a las 19.40h como tarde, tras recibir información sobre desbordamientos en la A3 que provocan que el texto se cambie a “eviten desplazamientos”. Todos han dicho que el procedimiento técnico tardó al menos media hora, así que si el mensaje se manda a las 20.11h no es por otro motivo que por la propia gestión del envío".

Según Pradas, sus afirmaciones no son su opinión, "es que hay un manuscrito aportado por Jorge Suárez en el que vienen los dos Es Aler plasmados de mi puño y letra a las 19.40-45. Cómo van a necesitar mi ok si el texto con el que lo transcriben ya venía autorizado por mí y por todo el Cecopi". Y concluye que "no estuvimos esperando a que nadie me cogiera el teléfono porque la decisión ni siquiera la tomé yo: la tomamos por unanimidad en el Cecopi tal y como han declarado todos los que estuvieron dentro".