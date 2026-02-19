El técnico que transcribió el Es Alert: "El texto me lo dio Salomé Pradas en un papel, con la orden que no se enviara hasta que ella lo dijera"

El técnico que transcribió el Es Alert, el exjefe de la unidad de análisis y seguimiento de Emergencias, Juan Ramón Cuevas, ha vuelto a declarar ante la jueza y el fiscal de la dana que el texto de la primera alerta se lo entregó Salomé Pradas, la entonces consellera de Justicia e Interior y mando único de la emergencia el 29 de octubre. Cuevas, que ya declaró el 10 de junio, fue uno de los dos funcionarios que intervino en la redacción del Es Alert, aunque con la firma electrónica de otro compañero.

Cuevas admitió en junio que fue "el transcriptor del mensaje que traía la consellera".Hoy ha añadido que "el texto me lo dio Salomé Pradas en un papel, con la orden que no se enviara hasta que ella lo dijera", ha asegurado, según fuentes conocedoras de su declaración.

El funcionario ha confirmado que el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, "me dijo entre las 18 horas-18.15 horas que había que preparar un Es Alert por la presa de Forata. No hay una propuesta, sino una plantilla en tres idiomas sobre la cual empezar a trabajar, por la limitación de caracteres (600). Es un correo que se envía por mail a Suárez, pero era un plantilla, sin nada concreto para Forata. Era una forma de empezar a trabajar".

El texto ha reiterado que no sabía de dónde venía, porque Cuevas no formó parte del Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado), el cerebro de la emergencia, en el que algunos testigos han declarado que no se debatió la redacción definitiva del Es Alert. Y que inicialmente la entonces consellera achacó a los técnicos.

Salomé Pradas declaró, como investigada, desconocer el proceso del envío del Es Alert y se escudó en su falta de experiencia para justificar sus decisiones, o la falta de ellas. La jueza de la dana considera que los dos Es Alert (20.11 y 20.57 horas del 29 de octubre) fueron, «tardíos y erróneos», según la jueza de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra.

Cuevas era el jefe de la unidad de análisis y seguimiento del riesgo de Emergencias y su trabajo el 29 de octubre fue "apoyar al personal de sala por las consecuencias que pudieran derivarse". Su jornada el día de la dana comenzó a las 7 de la mañana y acabó entre las 23 y las 23.30 horas.