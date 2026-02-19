La empresa municipal de Almussafes despide a la primera denunciante por acoso al alcalde Toni González

La empresa pública municipal de Almussafes, Emspa, formalizó el pasado viernes el despido disciplinario contra la empleada que denunció el pasado mes de diciembre al alcalde de Almussafes, Toni González, ante los órganos del PSOE por un presunto caso de acoso laboral y sexual.

El despido ha sido la resolución de un expediente disciplinario abierto el pasado 9 de enero en el consejo de administración de la entidad municipal, casi un mes después de que se hiciera pública la denuncia contra González y una semana después de que el primer edil, apartado de la militancia, declarara ante Ferraz. Los motivos eran la presunta revelación de secretos por difundir documentos internos con datos personales de los empleados.

Según ha publicado Eldiario.es y ha podido confirmar Levante-EMV, se habría producido también la denuncia de una segunda mujer ante el canal CADE que el PSOE habilitó para denunciar irregularidades internas, también vinculadas a casos de acoso laboral y sexual.

Desde el entorno del alcalde de Almussafes niegan los hechos, señalan que se trata de una persona “íntima” de la primera denunciante, también trabajadora del ayuntamiento, y vinculan esta segunda denuncia a la primera.

Las fuentes consultadas, de hecho, preguntan por qué estos hechos no se denuncian ante la Guardia Civil. En este sentido, añaden que el propio alcalde puso el pasado mes de diciembre en conocimiento de la Benemérita, cuando ya trascendió que había una segunda denunciante, que los hechos de los que se le acusa son falsos y forman parte de “una campaña de desprestigio” contra su persona y tienen carácter “difamatorio”. González también denunció ante la justicia a la primera denunciante por injurias y calumnias.

Respecto al despido de la primera denunciante, el entorno del alcalde le desvincula de la decisión. Formalmente, el puesto de trabajo de la afectada estaba en la empresa de servicios, no en el propio ayuntamiento. El expediente disciplinario se basaba en una supuesta "revelación de secretos" de la empleada, también militante del PSPV.

La dirección de la entidad local abrió este procedimiento después de que la empleada, representante sindical en la institución, enviara a varias compañeras de Emspa una auditoría interna. "Esta es la auditoría, mirad las cifras, cada quien que saque sus conclusiones. Como trabajadores debéis saber la verdad, no la moto que quieren vender", escribió, según el expediente al que tuv acceso este diario.

Noticias relacionadas

La nueva denuncia ante el CADE del PSOE, sumada a las denuncias cruzadas entre el alcalde, afines y las denunciantes, complican todavía más el ya enturbiado ambiente en torno a la agrupación socialista de Almussafes. La dirección autonómica del PSPV intervino la agrupación con una gestora. Desde Almussafes se señala una persecución de la dirección de Morant. Mientras tanto, la dirección federal del partido investiga los hechos, después de que el alcalde ya prestara declaración sobre la primera denuncia los primeros días de enero.