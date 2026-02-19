Fallece el periodista Pere Miquel Campos
Nacido en 1950 y afincado en Mutxamel, el comunicador desarrolló su carrera en diversos medios y contaba con una larga trayectoria en Alicante
Manuel Lillo
El periodista Pere Miquel Campos ha fallecido tras una larga enfermedad. Así lo ha informado la familia, que ha apuntado que el velatorio tendrá lugar el viernes a partir de las 13:00 en el tanatorio de la Santa Faz. Nacido en Picassent (Valencia) en 1950 pero afincado en Mutxamel desde los seis años, de Campos destaca una larga trayectoria como profesional de la comunicación, habiendo escrito para medios como INFORMACIÓN.
Fue fundador de la Unió de Periodistes Valencians y trabajó, entre otros medios, en la antigua Radiotelevisió Valenciana (RTTV).
También fue, en los años ochenta, jefe de Relaciones Informativas del presidente de la Generalitat, Joan Lerma, y autor de libros como “Así (son) eran. Alicantinos en los 80” o “Arcadi Blasco. Retrato”, la biografía del escultor y ceramista.
También formó parte del Consejo Asesor del Archivo de la Democracia de la Universidad de Alicante y formó parte de diversas propuestas surgidas de la sociedad civil, como la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas.
