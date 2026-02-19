Una fiscal valenciana pone rumbo a Europa

La fiscal valenciana Ana María Palomar Marcos ha sido nombrada Fiscal Europea Delegada. Se une así a la lista de los siete fiscales europeos delegados seleccionados por España para formar parte del cuerpo de fiscales europeos del Consejo de la Unión Europea.

Actualmente, era la fiscal vicecoordinadora de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Valencia. También estuvo adscrita anteriormente a la sección de Violencia de Género.