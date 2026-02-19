¿Por qué no hay -casi- flamencos en l’Albufera este año?

La imagen de determinados espacios de l’Albufera como el Racó de l’Olla llenos de flamencos fue, hace tres años y hace dos, portada de diversos medios. Aunque suele haber flamencos en l’Albufera, en 2022 y 2023 los hubo en cifras récord. En 2023, el balance arrojó unas cifras inéditas de 28.000 ejemplares, que acudieron en masa al Parc Natural ante el colapso ecológico de otros de sus hábitats prioritarios, como Doñana. Pero esa imagen no se repite este año. Observadores sobre el terreno han contabilizado no más de 4.000, todos ellos cerca del Mareny de Barraquetes.

Sí hay flamencos en l’Albufera, pero son muchos, muchísimos menos. Desde organizaciones ambientalistas como SEO/Birdlife hablan de “centenares” esta vez, frente a los 28.000 censados en el pico poblacional de 2023. Pero lo que es habitual es el nivel actual de población de esta especies, sobre todo en temporada de fangueo, como indican desde la organización especializada en avifauna.

Entre el Perelló y el Mareny

Estos días, los flamencos se pueden ver, sobre todo, en las zonas entre el Perelló y el Mareny de Barraquetes. Son bandadas, pero no tan numerosas como las de años anteriores. La elección de ese espacio no es casual: en el Racó de l’Olla, su lugar preferido para criar, los niveles de agua están muy altos a causa de las persistentes lluvias de este invierno, y casi no llegan a hacer pie en el fondo. Por contra, el Perelló y el Mareny concentran niveles de agua más bajos porque en ellos está teniendo lugar estas semanas el desagüe de la ‘perellonà’.

Anna Valentín, técnica de la delegación de SEO/Birdlife de la Comunitat Valenciana, ubica los lugares preferidos por estas aves. Suelen estar, concreta, en las zonas aledañas a Sueca, detrás de la Muntanyeta del Sants, en los campos cercanos a Alfafar, o en el espacio entre la carretera que va al Saler y la V-31.

Pueden recorrer entre 200 y 400 km al día

“Hay menos que otros años, este año hay centenares de flamencos, pero eso no significa que el flamenco le vaya mal”, resume Valentín, sino que está en otros lugares que le son, además, más propicios. Las distancias no son impedimento para los flamencos: pueden llegar a recorrer entre 200 y 400 kilómetros al día buscando alimento o lugares para instalar sus colonias de cría, y se mueven alrededor de los humedales del Mediterráneo.

Al contrario que en años anteriores, otros lugares de instalación de flamencos como el Delta del Ebro, Doñana o Fuente de Piedra “tienen mucha agua y están en muy buenas condiciones, con lo que tienen la capacidad de acoger más aves”, indica Valentín. Aunque es lo que puede estar sucediendo, desde SEO/Birdlife desconocen la razón final tras la desbandada actual de flamencos.

Alimento y refugio en l'Albufera

“Los flamencos necesitan zonas húmedas de aguas no muy profundas en los que puedan encontrar alimento, y para el alimento prefieren aguas salobres donde hay más invertebrados acuáticos, que son de los que ellos después obtienen los carotenos para pintarse las plumas”, resume Anna Valentín. Es decir, que los humedales de aguas someras, sobre todo los más tranquilos y con menos afluencia de personas y vehículos, son los preferidos.

A todo ello hay que sumar que l’Albufera no es un lugar tradicional de cría aunque hubiera, hace dos y tres años, un gran número de parejas reproductoras. Lo que sí hacen, resumen desde SEO/Birdlife, es buscar en el Parc Natural alimento, refugio y descanso.