La huelga de médicos pospone 32.000 citas en la sanidad valenciana

La convocatoria de la huelga de médicos, la quinta en menos de un año , ha obligado en algunos centros de salud y hospitales de la Comunitat Valenciana a reprogramar citas , si bien en esta ocasión las operaciones quirúrgicas se han incluido en los servicios mínimos decretados por la Conselleria de Sanidad para garantizar que no se aplazaran. Este jueves, en un acto en Alicante, el conseller Marciano Gómez ha dado una cifra de cuántas citas tendrán que reprogramarse en el futuro: un total de 32.000.

Lo ha dicho en declaraciones a los medios tras reunirse con el equipo directivo de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental (ASI) Alicante-Norte. Y ha aprovechado para incidir en que la huelga de médicos no va contra la Conselleria de Sanidad. “En primer lugar, lo que quiero dejar claro es que esto es una huelga que se hace a la ministra de Sanidad, que es la que no ha metido a los médicos en el elemento de negociación”, ha destacado Gómez.

Críticas a la ministra

Los médicos iniciaron este lunes la que será su quinta huelga en menos de un año. El objetivo es reclamar un Estatuto Marco propio, distinto al del resto de categorías profesionales, además de exigir mejoras en sus condiciones laborales. Esta convocatoria será únicamente la primera de un total de 24 jornadas de paro previstas entre febrero y junio, con una semana de huelga cada mes.

Médicos frente a la Fe en el tercer día de huelga. / CESM

“Sorprendentemente, la ministra está poniendo en marcha un nuevo estatuto de personal sanitario sin contar con los facultativos, lo cual es una anomalía que está repercutiendo en los ciudadanos de distintas comunidades autónomas”, ha reprochado Gómez, que ha añadido que cree que la movilización laboral está “perfectamente avalada por las causas que ellos exponen”.

32.000 citas aplazadas

En cuanto a los efectos de la huelga sobre la sanidad valenciana, ha dicho que la Conselleria intenta “paliar” en la medida de lo que puede el impacto de los paros. Durante estos primeros tres días de la huelga indefinida que seguirá durante una semana cada mes, el impacto ha sido de 32.000 actos sanitarios no realizados.

En concreto, ha añadido el conseller, se trata de citas en Atención Primaria, hospitalaria, intervenciones o exploraciones diagnósticas. “Intentamos buscar el equilibrio entre lo que es el derecho fundamental a la huelga y el derecho constitucional de las personas a su salud”, ha zanjado.

Noticias relacionadas