Sanidad
La huelga de médicos pospone 32.000 citas en la sanidad valenciana
El conseller Marciano Gómez asegura que el paro está “perfectamente avalado” y recuerda que va contra la ministra de Sanidad
La convocatoria de la huelga de médicos, la quinta en menos de un año, ha obligado en algunos centros de salud y hospitales de la Comunitat Valenciana a reprogramar citas, si bien en esta ocasión las operaciones quirúrgicas se han incluido en los servicios mínimos decretados por la Conselleria de Sanidad para garantizar que no se aplazaran. Este jueves, en un acto en Alicante, el conseller Marciano Gómez ha dado una cifra de cuántas citas tendrán que reprogramarse en el futuro: un total de 32.000.
Lo ha dicho en declaraciones a los medios tras reunirse con el equipo directivo de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental (ASI) Alicante-Norte. Y ha aprovechado para incidir en que la huelga de médicos no va contra la Conselleria de Sanidad. “En primer lugar, lo que quiero dejar claro es que esto es una huelga que se hace a la ministra de Sanidad, que es la que no ha metido a los médicos en el elemento de negociación”, ha destacado Gómez.
Críticas a la ministra
Los médicos iniciaron este lunes la que será su quinta huelga en menos de un año. El objetivo es reclamar un Estatuto Marco propio, distinto al del resto de categorías profesionales, además de exigir mejoras en sus condiciones laborales. Esta convocatoria será únicamente la primera de un total de 24 jornadas de paro previstas entre febrero y junio, con una semana de huelga cada mes.
“Sorprendentemente, la ministra está poniendo en marcha un nuevo estatuto de personal sanitario sin contar con los facultativos, lo cual es una anomalía que está repercutiendo en los ciudadanos de distintas comunidades autónomas”, ha reprochado Gómez, que ha añadido que cree que la movilización laboral está “perfectamente avalada por las causas que ellos exponen”.
32.000 citas aplazadas
En cuanto a los efectos de la huelga sobre la sanidad valenciana, ha dicho que la Conselleria intenta “paliar” en la medida de lo que puede el impacto de los paros. Durante estos primeros tres días de la huelga indefinida que seguirá durante una semana cada mes, el impacto ha sido de 32.000 actos sanitarios no realizados.
En concreto, ha añadido el conseller, se trata de citas en Atención Primaria, hospitalaria, intervenciones o exploraciones diagnósticas. “Intentamos buscar el equilibrio entre lo que es el derecho fundamental a la huelga y el derecho constitucional de las personas a su salud”, ha zanjado.
En la huelga de diciembre, que se prolongó durante cuatro días, el seguimiento medio fue del 15 % en el conjunto de las jornadas. Según los datos oficiales de la Conselleria de Sanidad, se pospusieron cerca de 60.000 citas, unas 15.000 por día. Estas tuvieron que ser reprogramadas, lo que supuso un reto añadido para un sistema sanitario que ya arrastra problemas estructurales de presión asistencial: demoras superiores a 15 días en Atención Primaria, más de 68.000 pacientes en listas de espera quirúrgicas y alrededor de 440.000 en consultas de especialidades.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aviso rojo en la Comunitat Valenciana por vientos huracanados de más de 140 km/h: la Aemet activa el máximo nivel de alerta por el peligro extremo de las rachas
- Los cines Yelmo de València niegan la entrada a alumnado de un IES porque la profesora lo comunicó en valenciano
- Aemet activa el aviso naranja por vientos huracanados de más de 120 km/h en la Comunitat Valenciana
- Burjassot, Paterna, l’Eliana y San Antonio de Benagéber: las salidas de la CV-35 que se renovarán este año
- Las subidas del 100% del alquiler en València: 'Soy funcionario y mi casero me exige 1.200 euros al mes donde pagaba 600
- A qué hora bajará la velocidad del viento en Castellón y Valencia y cuándo acabará el aviso rojo de la Aemet
- Salva de la dana a la anciana para la que trabajaba y le niegan los papeles por no estar empadronada
- Aemet vuelve a activar los avisos por viento en la C. Valenciana: Valencia, Castellón y Alicante se ponen de nuevo en alerta tras el paso de la borrasca Oriana