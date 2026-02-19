Juanfran Pérez Llorca, presidente de la Generalitat Valenciana: "‘Importante’ no es solo un premio, es un compromiso con esta provincia"

Protagonismo y felicitaciones para los 19 galardonados. Así inició el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, su discurso a la conclusión de la 41 edición de «Importantes». Tuvo palabras para cada uno de los premiados en una noche en la que se reconocen sus «méritos, el talento, el esfuerzo y la pasión»

Para Pérez Llorca, que acude por primera vez como presidente a la gala, la importancia de nuestra tierra está en «su gente». A partir de esta idea, la línea del discurso transcurrió sobre el compromiso con la provincia de Alicante, tanto el que enarbola el propio presidente desde la Generalitat, como el que reclama a otras administraciones.

«Sé cuánto talento, esfuerzo y creatividad hay en esta provincia y de lo que es capaz, especialmente cuando se les apoya», enfatizó Pérez Llorca al respecto para declararse «decidido a seguir luchando y hacer lo que otros no hacen: invertir más y mejor».

El presidente de la Generalitat enumeró las inversiones que el gobierno autonómico realiza en la provincia, cifradas en un total de 388 millones de euros ya en ejecución, y que en todas sus anualidades suman 2.200 millones.

Partidas destinadas al agua, con la conducción de la margen izquierda del Postrasvase del Júcar-Vinalopó, al que catalogó como «un hito de gestión para dar más seguridad a nuestros regantes»; pero también a la educación y la sanidad, áreas que junto al agua valoró como «pilares de nuestra gestión».

«En la labor de destacar nuestras fortalezas y ponernos ante el espejo de nuestras debilidades, el papel de INFORMACIÓN es fundamental» Juanfran Pérez Llorca — Presidente de la Generalitat Valenciana

Pérez Llorca denunció que «la cuarta provincia de España no puede seguir estando ni un día más en el puesto 52 de 52 en el ranking de inversión estatal».

Un «abandono» que «arruina proyectos esenciales como el Vertido Cero de Alicante», dijo el jefe del Consell, quien se comprometió a seguir «exigiendo cada día que el futuro de esta provincia no puede esperar más».

En materia de transporte, el presidente autonómico defendió la necesidad de la segunda pista del Aeropuerto Miguel Hernández. «El aeropuerto de Alicante-Elche es el único de Europa que tiene una sola pista pese a que cerró 2025 con casi 20 millones de viajeros, su récord histórico», sostuvo Pérez Llorca, quien, además, cuestionó que «ese récord se ha conseguido sin una conexión ferroviaria digna con Benidorm».

En el mismo orden de ideas, reivindicó la actuación del Consell con los servicios de autobús interurbano, sobre los que asegura haber hecho realidad «más líneas, más frecuencias y mejores horarios» en la Marina Baixa, el Vinalopó, l’Alcoià, la Vega Baja e incluso con mejoras en los servicios entre Calp, Moraira y Teulada o en Elx-Rodalia y Les Marines-Alacant.

Sobre esta materia, la joya de la corona es la Estación Central del Tram, en construcción en Alicante. Servicio para 19 millones de pasajeros anuales sobre el que Pérez Llorca celebró la inversión de 150 millones en la línea entre Benidorm y Dènia. No olvidó relanzar la promesa del «futuro Etram», que «será una realidad en Elche».

En contrapartida, el jefe del Consell mostró su pesar porque «en España ya no hay alta velocidad», realidad que, según planteó, hace que un «alicantino sufra incontables retrasos cada vez que se sube a un tren con trayecto a Madrid».

«Alicante no falla cuando se cree en ella, y la Generalitat cree en ella haciendo política útil para todos» Juanfran Pérez Llorca — Presidente de la Generalitat Valenciana

Cambiando de tercio, el presidente también reivindicó que «un millón de ciudadanos de esta Comunidad pagarán menos impuestos en el IRPF, porque la gestión eficiente permite menos impuestos y más inversión».

Cerca de finalizar, Pérez Llorca hizo una loa a Alicante, «porque Alicante no falla cuando se cree en ella, y la Generalitat cree en ella haciendo política útil para todos; para nuestros empresarios, el sector turístico y el sector primario».

Resaltó el tejido productivo de una provincia que «es referente industrial a nivel nacional en muchas industrias, como puede ser el calzado, el juguete, el sector textil». Por eso, aseguró, su Consell sigue apostando «por la innovación en las Pymes de esta provincia con el aumento de hasta 50 millones de euros en ayudas». Al mismo tiempo, defendió «una administración que facilite las cosas, que simplifica trámites y elimina burocracia».

Y continuando con su reivindicación de la provincia, el presidente de la Generalitat aseveró que «‘Importante’ no es solo un adjetivo, ni un premio, es un compromiso con esta provincia. Con lo que hoy es bueno y con lo que mañana puede ser mejor, porque trabajamos para que así sea».

Un trabajo en el que, reconoce, el periodismo tiene un gran papel que desempeñar: «En esa labor de destacar nuestras fortalezas y ponernos ante el espejo de nuestras debilidades, el papel de medios como INFORMACIÓN es fundamental, con ese compromiso de proximidad, de rigor y de defensa de los intereses de la provincia que siempre ha caracterizado al diario».

«Importante», continuó Pérez Llorca, « es el talento que nace y se queda en Alicante, la valentía de quienes emprenden, de quienes cuidan de nuestros campos y de nuestro mar, de quienes enseñan, investigan, crean y arriesgan», en referencia a todos los premiados y a muchos más que ponen el mismo empeño en construir el futuro de la provincia.