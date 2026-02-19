Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Estación autobusesPlaya TavernesCheste automociónTerrazas Ayuntamiento ValènciaDavid UclésAlquiler ValènciaEmpleo gigafactoríaCentros menoresPlatón
instagramlinkedin

Llorca activa el partido con una convención con el amparo de Génova

El PPCV celebra este sábado una interparlamentaria en Dénia que contará con el vicesecretario general nacional, Elías Bendodo, tras ser aplazada por el temporal la semana pasada

Vicent Mompó, Juanfran Pérez Llorca, Mª José Catalá, Miguel Tellado y Juan Carlos Caballero en la cena de Navidad del PP de este jueves

Vicent Mompó, Juanfran Pérez Llorca, Mª José Catalá, Miguel Tellado y Juan Carlos Caballero en la cena de Navidad del PP de este jueves

José Luis García Nieves

José Luis García Nieves

València

El PPCV celebrará este sábado sus Jornadas Interparlamentarias en Dénia bajo el lema “Más cambio” que fueron aplazadas la semana pasada por los avisos meteorológicos. El encuentro, que el partido vende como una convención para coordinar la acción política de los próximos meses en las distintas instituciones y en el PPCV, es una de las primeras puestas de largo de Juanfran Pérez Llorca al frente del partido, tras la decisión de Génova de apartar a Carlos Mazón y ponerle al frente de una gestora que lleva en su día a día Carlos Gil como secretario general.

Esta jornada de trabajo reúne a representantes institucionales y orgánicos a nivel provincial, autonómico y nacional "para reforzar la coordinación, compartir experiencias y abordar los principales retos que afronta nuestro territorio".

Noticias relacionadas

Se celebrarán tres mesas que abordarán cuestiones como seguridad, vivienda, dependencia, agua, infraestructuras, costas, turismo, financiación autonómica y tributación. Hay tres ponentes en cada mesa representando al ámbito nacional, autonómico y provincial. También se celebrará otra mesa sobre cohesión del territorio, con la participación de los tres presidentes provinciales: Vicent Mompó, Marta Barrachina y Toni Pérez.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aviso rojo en la Comunitat Valenciana por vientos huracanados de más de 140 km/h: la Aemet activa el máximo nivel de alerta por el peligro extremo de las rachas
  2. Los cines Yelmo de València niegan la entrada a alumnado de un IES porque la profesora lo comunicó en valenciano
  3. Aemet activa el aviso naranja por vientos huracanados de más de 120 km/h en la Comunitat Valenciana
  4. Burjassot, Paterna, l’Eliana y San Antonio de Benagéber: las salidas de la CV-35 que se renovarán este año
  5. Las subidas del 100% del alquiler en València: 'Soy funcionario y mi casero me exige 1.200 euros al mes donde pagaba 600
  6. A qué hora bajará la velocidad del viento en Castellón y Valencia y cuándo acabará el aviso rojo de la Aemet
  7. Salva de la dana a la anciana para la que trabajaba y le niegan los papeles por no estar empadronada
  8. Aemet vuelve a activar los avisos por viento en la C. Valenciana: Valencia, Castellón y Alicante se ponen de nuevo en alerta tras el paso de la borrasca Oriana

Llorca activa el partido con una convención con el amparo de Génova

Llorca activa el partido con una convención con el amparo de Génova

La huelga de médicos pospone 32.000 citas en la sanidad valenciana

La huelga de médicos pospone 32.000 citas en la sanidad valenciana

El técnico que transcribió el Es Alert: "El texto me lo dio Salomé Pradas en un papel, con la orden que no se enviara hasta que ella lo dijera"

El técnico que transcribió el Es Alert: "El texto me lo dio Salomé Pradas en un papel, con la orden que no se enviara hasta que ella lo dijera"

El PP tutea a "Juan" Baldoví en las Corts

El PP tutea a "Juan" Baldoví en las Corts

Baldoví enarbola el acto de Rufián para exhibir a Compromís como eje de las candidaturas valencianas

Baldoví enarbola el acto de Rufián para exhibir a Compromís como eje de las candidaturas valencianas

Ratxes de fins a 130 km/h obliguen a tallar el trànsit ferroviari entre la Comunitat Valenciana i Catalunya

Ratxes de fins a 130 km/h obliguen a tallar el trànsit ferroviari entre la Comunitat Valenciana i Catalunya

El supervisor legal en la conselleria de Pradas confirma que sí se conocía el Es Alert: "Es la última de las medidas y la más cualificada para alertar a la ciudadanía"

El supervisor legal en la conselleria de Pradas confirma que sí se conocía el Es Alert: "Es la última de las medidas y la más cualificada para alertar a la ciudadanía"

El Consell anuncia una ayuda de 80.000 euros para cada una de las familias de las víctimas mortales de la dana

El Consell anuncia una ayuda de 80.000 euros para cada una de las familias de las víctimas mortales de la dana
Tracking Pixel Contents