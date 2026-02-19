Llorca activa el partido con una convención con el amparo de Génova

El PPCV celebrará este sábado sus Jornadas Interparlamentarias en Dénia bajo el lema “Más cambio” que fueron aplazadas la semana pasada por los avisos meteorológicos. El encuentro, que el partido vende como una convención para coordinar la acción política de los próximos meses en las distintas instituciones y en el PPCV, es una de las primeras puestas de largo de Juanfran Pérez Llorca al frente del partido, tras la decisión de Génova de apartar a Carlos Mazón y ponerle al frente de una gestora que lleva en su día a día Carlos Gil como secretario general.

Esta jornada de trabajo reúne a representantes institucionales y orgánicos a nivel provincial, autonómico y nacional "para reforzar la coordinación, compartir experiencias y abordar los principales retos que afronta nuestro territorio".

Se celebrarán tres mesas que abordarán cuestiones como seguridad, vivienda, dependencia, agua, infraestructuras, costas, turismo, financiación autonómica y tributación. Hay tres ponentes en cada mesa representando al ámbito nacional, autonómico y provincial. También se celebrará otra mesa sobre cohesión del territorio, con la participación de los tres presidentes provinciales: Vicent Mompó, Marta Barrachina y Toni Pérez.