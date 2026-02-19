Llorca ficha a una ex alto cargo de Camps absuelta junto a él en la Gürtel

Juanfran Pérez Llorca aumenta su equipo en el Palau. Casi un mes después de aumentar el tope de personal eventual en el Consell, el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) recoge el nombramiento de tres asesores para el president. Así, además de Alberto Guna, concejal del PP en el Ayuntamiento de Manises, que se incorpora como chófer; otras dos son personas que conocen de primera mano el Ejecutivo valenciano, aunque de etapas muy distintas, en concreto, década y media de diferencia: María Auxiladora Hernández Miñana y María del Carmen Ponte.

Auxiladora Hernández ha formado parte del Consell durante la época de Francisco Camps. Hermana de la exconsellera de Agricultura, Hernández Miñana ha sido directora del Instituto de Evaluación y Calidad Educativa y secretaria autonómica de Educación. De hecho, fue absuelta en la pieza vinculada de los contratos menores del caso Gürtel en la que también fue absuelto el propio expresident de la Generalitat.

No es la primera 'campsista' fichada por Llorca para su núcleo más próximo: ya incorporó como secretaria autonómica de Presidencia a Henar Molinero, quien fue parte del círculo más estrecho de Camps. Allí estuvo hasta 2011, muy cerca de Camps hasta que tuvo que dimitir empujado por su partido por los escándalos de corrupción que asediaban al PPCV.

Por su parte, el nombramiento de Ponte supone un regreso de hace menos tiempo, dos meses. Ponte es una referencia de la oposición venezolana en la Comunitat Valenciana al régimen chavista y fue parte del equipo de Presidencia desde agosto de 2025 hasta que dimitió Carlos Mazón. En concreto, fue nombrada como delegada para la Hispanidad y la Libertad. Exembajadora del gobierno interino de Juan Guaidó ante la UE, Ponte también es la responsable del área de "nuevos valencianos" del PPCV.

El pasado 23 de enero el pleno del Consell informó que enmendaba uno de los compromisos que había hecho el Ejecutivo de Mazón y fulminó el tope de asesores que estaba situado en 72. Con su eliminación el límite vuelve a los 116 trabajadores eventuales del Botànic, ese "gobierno más caro de la historia". Esto significa que todavía queda margen para más fichajes en el Gobierno valenciano.