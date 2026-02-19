Los médicos en huelga en València: "Queremos condiciones dignas para poder atender al paciente de la mejor manera posible"

"Queremos condiciones dignas para poder atender al paciente de la mejor manera posible". Ese es la principal proclama de los médicos este jueves en València, durante la manifestación con la que reclaman al Gobierno central una mejora de sus condiciones laborales y una negociación al margen del resto de categorías profesionales; en definitiva, para reivindicar un Estatuto propio. La marcha, que ha comenzado a las puertas de la Conselleria de Sanidad y ha finalizado frente a la Delegación del Gobierno, es la única planteada durante esta primera semana de huelga indefinida en la Comunitat Valenciana; hay convocada una al mes hasta junio. Los facultativos han protestado durante todos estos días a las puertas de los hospitales y centros de salud de toda la autonomía, pero CESM-CV -el sindicato convocante- ha querido centralizar en València su principal acto de protesta. De hecho, se han desplazado facultativos tanto de Castellón, como de Alicante.

Con la de hoy, los facultativos protagonizan la quinta huelga en menos de un año y la segunda gran manifestación en el 'cap i casal' en pocos meses. En diciembre, también salieron a las calles con las mismas demandas. El gran cambio desde entonces es que el Ministerio de Sanidad ha firmado un acuerdo con los sindicatos mayoritarios -Satse, CCOO, UGT y CSIF- sobre el Estatuto Marco; según los firmantes, contiene más de un centenar de mejoras para el personal sanitario del que también se beneficiarán los médicos.

El sindicato médico no suele ser especialmente reivindicativo, pero "por una vez, estamos unidos y eso es importante", explicana un Hematóloga, que prefiere no compartir su nombre. Esperanzas para conseguir un estatuto propio hay pocas porque cree que “España no tiene la capacidad económica para atender nuestras demandas”. Ella y sus compañeras sienten que se ha vulnerado su derecho a la huelga porque los servicios mínimos son del 100 % en su servicio.

Por su parte, la secretaria de CESM en Valencia, Ma Pilar Valero, ha resaltado estos servicios mínimos "abusivos". "Estamos muy contentos con el seguimiento del paro -, explica-, pero al final lo que tiene impacto es si realmente la ciudadanía lo percibe y no nos están dejando".

Ella lanza críticas hacia la ministra, pero también al conseller Gomez. Las comunidades autónomas son las que tienen que aplicar ese Estatuto y negociarlo en casa territorio y "están poniendo muchas trabas en el consejo interteritorial".

Más de 32.000 citas canceladas

Los pacientes están siendo los principales afectados por la huelga de médicos que, aunque con menor seguimiento que la del mes de diciembre, está impactando de lleno en la sanidad pública valenciana y obligando a cancelar citas ante la ausencia de facultativos. A falta de conocer el balance total, el paro suma 32.000 citas pospuestas en sus tres primeros días, según la cifra ofrecida este miércoles el conseller de Sanidad, Marciano Gómez. Si se mantiene el ritmo de estos primeros días y el seguimiento medio del 10 % por parte de los facultativos, la semana podría acabar con 54.000 cancelaciones.

El dato será inferior al registrado en diciembre que, con solo cuatro días de huelga, elevó la cifra de cancelaciones hasta los 60.000 actos sanitarios, con una media de 15.000 diarias. Entonces, alrededor del 15 % de facultativos apoyaron el paro, cuando ahora está siendo del 10 % según los datos de la Conselleria de Sanidad. Ayer la cifra se quedó en el 10,76 % de seguimiento, con diferencias notables entre provincias. En Alicante, el paro fue más seguido (15,20 %) que en Valencia (9,10 %) y Castellón (6,29 %). Sin embargo, el sindicato convocante, CESM, eleva el apoyo a la huelga hasta el 90 % en los hospitales y hasta el 85 % en los ambulatorios.

Esta reducción viene, en opinión de los sindicatos, por unos servicios mínimos mayores a los de diciembre, que CESM calificó de "abusivos". A nadie se le escapa que, más allá de este personal impuesto, se trata del quinto paro en un año, su duración se ha alargado a una semana entera y que es la primera de cinco semanas convocadas hasta junio. En total, los médicos piensan parar 24 días en total.