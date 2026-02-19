Las novedades del curso que viene: más Matemáticas en Primaria, nuevo currículo en Bachillerato y una optativa sobre la UE

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades iniciará la próxima semana la tramitación de las principales novedades para modificar el horario y ordenación de la Educación Primaria y los currículos de Bachillerato, tal y como anunció la consellera de Educación, Carmen Ortí, en su primera comparecencia en las Corts. Como ya anunció la consellera, esos cambios incluirán el refuerzo de las asignaturas de Matemáticas, Valenciano y Castellano.

En este sentido, la Conselleria abrirá la negociación con las organizaciones sindicales, representantes de familias y alumnos, así como con los representantes de la enseñanza concertadas, todo ello, con el fin de recoger las propuestas de todos los colectivos representativos de la comunidad educativa.

Cambios en Primaria: más Matemáticas, Valenciano y Castellano

En la propuesta inicial trasladada por la Conselleria se incluye el refuerzo de las áreas instrumentales (Matemáticas, Valenciano y Castellano) en Educación Primaria, a las que se dedicará más horas con el fin de reforzar las competencias del alumnado en los niveles iniciales y prevenir futuras dificultades de aprendizaje.

En concreto, los centros que impartan sesiones de 45 minutos podrán dedicar una sesión diaria a Matemáticas durante toda la etapa. Además, todos los centros podrán tener en 1º y 2º de Primaria una sesión diaria de Valenciano y otra de Castellano, de manera que en estos dos primeros cursos de la etapa la mitad del tiempo lectivo se dedicará a las tres áreas instrumentales.

Tiempo de lectura y un “diagnóstico”

Otra de las novedades sobre el nuevo horario de Educación Primaria será la introducción de un tiempo específico de lectura en 3º y 4º de Primaria, de una hora y media semanal. Con eso, indican desde la Conselleria, se pretende generar y fomentar un hábito lector en todo el alumnado que tenga continuidad en los niveles siguientes, para que el alumnado más vulnerable disponga de un tiempo de lectura semanal garantizado.

Al finalizar 4º de Primaria, todos los alumnos realizarán la evaluación de diagnóstico y, en el horario de 5º y 6º se reserva una sesión semanal de libre disposición, para que los centros puedan ampliar el horario de algún área instrumental o dedicarla al fomento de la lectura. “De esta manera, se pretende que los centros dispongan de ese margen de autonomía adicional para poder implementar sus planes de mejora tras analizar los resultados de la evaluación de diagnóstico en el centro”, destacan desde Educación.

Novedades en la evaluación

En cuanto a evaluación, el nuevo decreto recoge los criterios para 1º y 2º de Primaria y, como principal novedad, al finalizar cada trimestre se emitirá un boletín de notas para cada alumno con las calificaciones en las distintas áreas y las observaciones del equipo docente.

Como última novedad en Educación Primaria, la Conselleria incluye una propuesta para que los dispositivos digitales como herramienta de trabajo en el aula no puedan sustituir el libro de texto, tal y como anunció la consellera en su primera comparecencia en las Corts.

Bachillerato: nueva propuesta de currículo

En Bachillerato, la Conselleria trasladará una nueva propuesta de currículo que afecta a todas las materias comunes y de modalidad de la etapa. “Esta nueva propuesta obedece a que se han observado incoherencias entre los currículos establecidos por el Decreto 108/2022, de 5 de agosto, y los aspectos básicos del currículo, que tienen carácter de norma básica en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril”, defienden desde la Conselleria.

Por eso, dicen, se ha establecido una nueva redacción “armonizada con el currículo del resto de comunidades autónomas”.

En el ámbito de las materias optativas, se ha incluido una nueva materia relativa a la Unión Europea con la que se pretende “fomentar la ciudadanía europea y los valores comunes del proyecto europeo, dando respuesta a las inquietudes de los centros educativos y su interés cada vez mayor por iniciar procesos de internacionalización, en los que la Comunitat Valenciana es líder en España en cuanto a concesión de proyectos Erasmus+ en diversas modalidades”.

Por otra parte, se ha sustituido la materia optativa actual denominada Programación, Redes y Sistemas Informáticos, con un enfoque excesivamente técnico, por una materia denominada Informática, con un planteamiento más transversal hacia el alumnado de todas las modalidades de Bachillerato.