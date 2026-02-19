Vaivén
El PP tutea a "Juan" Baldoví en las Corts
Hubo un momento del año pasado en el que las referencias de Joan Baldoví hacia el entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, perdieron el uso del "usted". El síndic de Compromís se lanzó en su momento a tutear al jefe del Ejecutivo autonómico, saltándose el protocolo habitual. "Tú", "hiciste", "enviaste" o "estuviste" fueron algunas de las formas verbales utilizadas que, este jueves, han regresado hacia el portavoz de la coalición de izquierdas al que el PPCV no solo se ha referido con el tuteo, sino también rebautizándole el nombre de pila.
"Juan, a ti te da igual la UME o los saqueos"; "Juan, tú eso no lo rechazaste", "Juan, con eso te callaste", "Juan" para aquí, "Juan", para allá, le ha dicho constantemente el diputado popular José Juan Zaplana durante el debate sobre pedir el acta de Mazón. No obstante, pese a las referencias, Baldoví ha aguantado y ha evitado marcarse un Carod Rovira, ya se sabe, un "yo me llamo Josep Lluís aquí y en la China popular". Eso sí, ha acabado pidiendo el turno por alusiones, algo que le han rechazado porque su turno ya había pasado.
